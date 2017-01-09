Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники 13:08, 09 января Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники
Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники 12:45, 09 января Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники
Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом 11:52, 09 января Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом (Видео)
Новостная лента
Январь, 09 понедельник
13:18
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:18
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:08
Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники
12:45
Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники
12:40
Во Владивостоке заменили более 10 километров старых изношенных теплотрасс на новые Видео
12:29
Более полутысячи иностранцев отправлены на родину из Приморья
12:18
Беспримерная воля к жизни сделала леопардессу Алексу сенсацией 2016 года Фото
12:07
Диеты во время беременности негативно сказываются на здоровье ребенка, - ученые
11:58
Водительское удостоверение можно получить со скидкой
11:52
Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом Видео
11:47
Все демографические выплаты проиндексируют в Приморье в 2017 году
11:35
Четыре человека пострадали при ДТП в Приморье
11:24
В 2017 году человечество найдет внеземную жизнь, - ученые
11:24
Прощание с Гали Островской состоится во Владивостоке во вторник
11:11
Черный рынок алкоголя в Приморье "проредили" на Новый год: изъято более 600 литров спиртного
11:04
Владивосток провел новогодние праздники без серьезных коммунальных сбоев и происшествий
10:53
Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте
10:49
К Земле приближаются две кометы
10:44
Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку Видео
10:26
Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье
10:24
​«Адмирал» в Словакии уступил «Словану»
10:23
Серьезное массовое ДТП произошло в Приморье
10:23
Утренний снег стал причиной ДТП в Приморье
10:12
Пассивное курение женщины до зачатия оказалось опасным для мозга ребенка
10:04
В Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края до сих пор не снят режим ЧС Видео
09:59
Приморцы поставляли героин из Средней Азии Видео
09:53
Мужчина отправился на охоту и до сих пор не вернулся
09:42
В Приморье произошло 14 пожаров
09:38
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
09:31
Первая рабочая неделя началась со снега и похолодания во Владивостоке
09:28
Дальневосточных лесных котов из Приморья скрестят с домашними кошками
09:24
В Приморье в 2017 году может произойти сильное землетрясение
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники

Есть погибшие
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

За новогодние каникулы в Приморском крае произошло 46 автоаварий с пострадавшим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

С 1 по 8 января на дорогах края погибли 4 человек, 60 – получили травмы различной тяжести.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители в праздничные дни подвергали опасности не только свою жизнь, но и других участников движения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так более 330 жителей края отстранены от управления за то, что позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, 1292 автомобилиста подвергнуты штрафным санкциям за превышение скоростного режима, 482 авто-родителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте
10:53, 09 января 2017 Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте

Однако в сельский магазин пришли правоохранительные органы

Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку
10:44, 09 января 2017 Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку

Никто не пострадал

Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье
10:26, 09 января 2017 Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье

Этиловый спирт правоохранители выносили из торговой точки ящиками

Серьезное массовое ДТП произошло в Приморье
10:23, 09 января 2017 Серьезное массовое ДТП произошло в Приморье

Подробности устанавливаются

Утренний снег стал причиной ДТП в Приморье
10:23, 09 января 2017 Утренний снег стал причиной ДТП в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

В Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края до сих пор не снят режим ЧС
10:04, 09 января 2017 В Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края до сих пор не снят режим ЧС

Причиной стал взрыв в жилом доме

Приморцы поставляли героин из Средней Азии
09:59, 09 января 2017 Приморцы поставляли героин из Средней Азии

Возбуждено уголовное дело