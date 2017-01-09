Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники

Есть погибшие

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

За новогодние каникулы в Приморском крае произошло 46 автоаварий с пострадавшим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

С 1 по 8 января на дорогах края погибли 4 человек, 60 – получили травмы различной тяжести.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители в праздничные дни подвергали опасности не только свою жизнь, но и других участников движения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так более 330 жителей края отстранены от управления за то, что позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, 1292 автомобилиста подвергнуты штрафным санкциям за превышение скоростного режима, 482 авто-родителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.