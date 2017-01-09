«Моряки» возвращаются домой

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

«Адмирал» в Словакии уступил «Словану»

«Моряки» возвращаются домой

8 января владивостокский «Адмирал» уступил хоккеистам братиславского «Слована» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Андрей Штястны (3-я минута) и Джефф Таффе (35, 60). Авторами голов у «моряков» стали Джеймс Райт (26) и Павел Макаренко (30).

Ранее наши земляки на Балканах обыграли «Медвешчак» со счетом 1:4.

В следующем матче 12 января «Адмирал» во Владивостоке сыграет с рижским «Динамо».