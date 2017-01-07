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Павел Серебряков: Половина приморцев не удовлетворена медицинской помощью

Ожидается, что в 2017 году медицина в крае станет доступнее
Фото: РИА Ами Фото: РИА Ами
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Об итогах 2016 и планах на 2017 год рассказал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об пообещал, что в 2017 году медицина в крае станет доступнее - как за счет развития выездной медицинской помощи, так и за счет усиления материально-технической базы лечебных учреждений.

- Среди знаковых событий в 2016 году в сфере здравоохранения региона я бы назвал развитие санитарной авиации, приобретение девяти реанимобилей для Службы материнства и детства и, конечно же, развитие и совершенствование выездных форм работ с населением, - сказал вице-губернатор. Так, в 2016 году медицинский автопоезд «Забота» пополнился бригадой детских врачей.

- Благодаря этой программе, почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч – дети, прошли медобследование и получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Это существенная мера для отдаленных, в том числе северных районов края, для тех, кто в силу каких-то обстоятельств не может выехать в поликлинику, - рассказал Серебряков. - В следующем году, для совершенствования выездных форм работы, мы планируем расширить это направление и включить дополнительный блок медицинских услуг, направленных на выявление онкологических заболеваний.

Как отметил вице-губернатор, курирующий вопросы здравоохранения в регионе, "согласно социологическому опросу растет и удовлетворенность населения медицинской помощью. Но этот рост небольшой. Пока еще больше половины жителей края не удовлетворены оказываемыми медицинскими услугами, а значит нам есть над чем задуматься. Несмотря на реализуемые программы и очевидные успехи, проблемы в сфере здравоохранения остаются. В 2017 году мы по-прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием".

По словам Павла Серебрякова, в приоритете на 2017 год в Приморье будут "технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента". Однако первичной задачей для регионального здравоохранения все же остается профилактика заболеваний.

Что касается внедрения в медицину информационных технологий, то "почти 90% медицинских учреждений Приморья внедрили или находятся в процессе внедрения современных информационных технологий; это и электронная запись к врачу, и электронная карта пациента, и электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения и многое другое," отметил вице-губернатор.

За счет внедрения электронных технологий планируется "ликвидировать очереди, хамство, которые пока еще также имеют место в лечебных учреждениях. Это будет самый ощутимый прорыв в комфорте здравоохранения региона. Ведь зачастую у нас высококлассные врачи на местах, но пока пациент попадет к ним на прием, негатив от этого нелегкого пути – ожидания и выслушиваний у регистратуры – порой бывает очень сложно исправить," - сказал Павел Серебряков. 

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