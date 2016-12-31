Минералка без газа и омлет спасут утро первого января – советы врача-нарколога

Как не испортить Новый год похмельем?

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Встреча Нового года и долгожданные каникулы не обходятся без спиртного. Веселое застолье располагает к употреблению крепких напитков, но иногда в праздничной эйфории сложно контролировать количество выпитого и удержаться, чтобы не попробовать разные напитки. А утром - головная боль, мучительная жажда, в руках дрожь. Здравствуй, тяжелое похмелье. Отказаться от спиртного? Не спешите! Можно пить так, чтобы следующий день был таким же бодрым веселым, как новогодняя ночь, - рассказал в эфире радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев, сообщает РИА VladNews.

«Во всем должна быть мера, если нет меры - потом это ведет к пополнению наркологических клиник во второй половине января и в начале февраля. Есть стандартные дозы, разрешенные ВОЗ: 30 мл крепкого алкоголя - одна стандартная доза, 500 мл сухого вина, и 330 крепленого вина. Эта одна стандартная доза за вечер. 4-5 доз для мужчин и 2-3 дозы для женщин. Есть недельная норма, для мужчин это 21 доза алкоголя, после них печень работает хорошо, голова не болит и т. д. И необходимо соблюдать определенную технологию потребления алкоголя. На каждый бокал любого алкогольного напитка обязательно должен быть стакан воды, необязательно его полный выпивать, но хотя бы один хороших глоток стоит сделать, чтобы на следующий день обезвоживания не было, сухости во рту или "сушняк", как называют в российском народе», - посоветовал врач.

По словам Алексея Казанцева, обязательно надо закусывать. Но не каждая закуска полезна. Если цель вечеринки - напиться, вот ряд «вредных» советов от нарколога:

«С какой целью праздник справляется? Если с целью напиться - я могу подсказать: добавьте сахар, он ускорит всасывание. Начните запивать газированными напитками, это так же ускорит всасывание. Если хотите более длительное опьянение, предки наши что делали, в глинтвейн добавляли? Они первое - подогревали его, второе - добавляли сахар, а третье - добавляли корицу, то есть добавьте остроты какой-то, или закусите что-то с чесночком, с луком, с хреном. Острота позволит алкоголю медленнее утилизироваться, в состоянии ровного опьянения будете более длительное время находится. А если вы будете употреблять алкоголь один за другим, то я думаю, что многие и до курантов не доживут, уснут лицом в салат», - пошутил Алексей Казанцев.



А если серьезно, то закусывать лучше белками и углеводами – советует врач.

"Это нежирные сорта рыбы, чтобы не нагружать печень и поджелудочную железу, это какие-то сорта мяса, хотя в год Петуха, считается, что-то с курицей связанное - не очень, но есть другие варианты. Есть определенные техники. Выпил, две ложки белковой пищи покушал, потом 2 ложки углеводной пищи покушал. Уже относительно насытился, и замедлил всасывание. Углеводы – это картошечка, особенно когда она в кожуре. Это вообще великолепно, в кожурке еще и калий содержится, для сердца, панангином же никто не закусывает. Огурчики, где натрий содержится, малосольные, капусточка квашенная. Не рекомендуем употреблять до застолья масло, некоторые едят сливочное, кто-то съедает бутерброд с икрой и маслом. Это отодвинет опьянение, вы первую половину будете трезвый, если вам надо убежать домой, то лицо вы сохраните хорошее. А домой приедете - сразу накроет. Резко поступит алкоголь в двенадцатиперстную кишку, всасывание, и вы опьянели резко", - рассказал Алексей Казанцев.



Если вы рискнете мешать напитки – то делайте это аккуратно. Помните, что сочетать можно коньяк и вино. Водка стоит особняком. И нельзя понижать градус. По словам врача нарколога, сохранить лицо помогут так же паузы между тостами.



«Грамотно все надо делать, делать паузы. Паузы по времени у каждого свои. Стараться потанцевать, с детьми поиграть, какие-то конкурсы устроить, речь Путина послушать, Максима Галкина посмотреть. У кого-то это 20 минут, 30 минут. За новогодним столом никто времени не замечает», - добавил Алексей Казанцев.

А если все-таки вечеринка закончилась похмельем - врач советует лечиться народными методами.

«Похмеляться лучше огуречным или капустным рассолом, самое главное, чтобы там не было уксуса. Сильно соленые огурцы не надо, потому что и так организм воду задерживает не в тканях, а в мешках под глазами. Если с утра плохо себя чувствуете, если проблем с желудочно-кишечным трактом ЖКТ нет, язвы, гастрита нет - аспириночку выпейте, так вы будете разжижать кровь, сделайте себе омлетик, потому что там содержится вещество, которое ускоряет вывод алкоголя из организма, мёдика можно поесть, кисломолочные продукты, аскорбиночки, минералочку, желательно не газированную. Желательно принять контрастный душ умеренный, и подвигаться, сходить на каток, прогуляться, подышать свежим воздухом», - рекомендует врач-нарколог Алексей Казанцев.