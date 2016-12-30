Приморские фермеры продолжают гнать в Китай некачественное зерно

В Приморье сотрудниками Марковского фитосанитарного контрольного поста в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении вывозимых в КНР партий сельскохозяйственной продукции выявлено, что партия продовольственного зерна сои объёмом 25,5 кубометров заражена карантинным для Китая сорным растением - амброзией полыннолистной. Экспорт небезопасного зерна не допущен до проведения предписанной процедуры очистки.
Отметим, что это второй случай попытки перегнать зараженное зерно сои из Приморья в КНР за неделю. Такие факты регулярно выявляются в регионе.
Напомним, амброзия полыннолистная не просто злостный сорняк, а еще и сильный аллерген.