Приморские фермеры продолжают гнать в Китай некачественное зерно

Новую партию товара завернули на таможне обратно в РФ

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудниками Марковского фитосанитарного контрольного поста в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении вывозимых в КНР партий сельскохозяйственной продукции выявлено, что партия продовольственного зерна сои объёмом 25,5 кубометров заражена карантинным для Китая сорным растением - амброзией полыннолистной. Экспорт небезопасного зерна не допущен до проведения предписанной процедуры очистки.

Отметим, что это второй случай попытки перегнать зараженное зерно сои из Приморья в КНР за неделю. Такие факты регулярно выявляются в регионе.

Напомним, амброзия полыннолистная не просто злостный сорняк, а еще и сильный аллерген.