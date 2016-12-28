Приморские бизнесмены продолжают отправлять в КНР контейнеры с аллергеном​

Задержана очередная партия сои с амброзией

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Приморские бизнесмены продолжают пытаться отправить в КНР контейнеры с аллергеном: на автомобильном таможенном посту задержана очередная партия сои с амброзией - более 70 кубометров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Стоит отметить, что амброзия полыннолистная не только является карантинным растением для Китая, но и сильным аллергеном. Теперь зерно отправлено на очистку.