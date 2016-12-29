Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею

В соревнованиях примут участие 16 команд

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Собрание представителей дворовых команд, участвующих в турнире по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарева, состоялось вчера, 27 декабря, в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Начальник управления развития физической культуры и массового спорта Юлия Вельбик рассказала хоккеистам о том, как будет проходить дворовый чемпионат по хоккею во Владивостоке, на каких спортивных объектах, как будет формироваться турнирная таблица, а так же напомнила командам правила поведения на турнире.

«Напоминаю, что в нашем чемпионате принимают участие дети и любители, поэтому во избежание травм у нас запрещены силовые приемы. Кроме того, за дворовыми соревнованиями по хоккею наблюдает большое количество жителей разных возрастов, поэтому стоит напомнить, что нецензурные выражения и чрезмерную агрессию следует исключить. Сначала было подано 17 заявок от команд, но затем 1 команда отказалась в виду отсутствия вратаря. Поэтому участниками турнира станут 16 команд», - отметила Юлия Вельбик.

Хоккеистам напомнили, что в дворовом турнире также запрещены щелчки и замахи клюшками, так как в дворовом турнире играют дети, а кроме того, некоторые участники соревнований могут не иметь полную амуницию.

Под конец совещания была проведена жеребьевка, в которой все команды поделили на четыре группы. По итогам первого этапа определятся 4 сильнейшие команды, которые будут соперничать за главный приз турнира.

Напомним, это будет уже шестой общегородской турнир во Владивостоке. Приём заявок завершен, соревнования стартуют 7 января 2017 года.