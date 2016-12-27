Найден черный ящик разбившегося Ту-154

В Черном море, водолазам МЧС России удалось обнаружить один из бортовых самописцев разбившегося 25 декабря Ту-154 минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Предполагается, что "черный ящик" будет извлечён из-под воды в ближайшее время.
Кроме того, стало известно, что в районе крушения нашли тела еще трех погибших и большое количество фрагментов тел жертв катастрофы.
Как ранее сообщало РИА VladNews, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря, в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. В момент аварии на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.