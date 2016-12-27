Свидетель авиакатастрофы в Сочи рассказал подробности падения Ту-154

Российский пограничник сообщил, что лайнер взлетал с необычно задранным носом

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Новая версия причины крушения Ту-154 Минобороны появилась благодаря очевидцу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СМИ. Сотрудник погранвойск ФСБ наблюдал падение воздушного судна с катера, находящегося в море, пишет «Известия».

Очевидец заметил необычное положение самолета в пространстве. По его словам лайнер шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Пограничник сравнил положение самолета с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Когда Ту-154 ударился о воду, его хвост отвалился и быстро затонул, сообщает Комсомольская Правда.

Эксперты, комментируя «Коммерсанту», рассказали, что описываемая картина событий может свидетельствовать о неверных действиях пилотов. Известно, что при взлете скорость лайнера была штатной - 345 км/ч, однако уже спустя несколько секунд самолет начал терять ее и снижаться. Произойти это могло из-за того, что экипаж решил слишком резко поднять машину вверх. Ошибку пилотирования могли усугубить и другие факторы, о которых сообщалось ранее - в частности, перегруз, неправильное распределение груза и технические неисправности.

Также рассматривается и версия о технической неисправности закрылков или двигателей, резко потерявших тягу. Ранее источник в силовых структурах говорил ТАСС, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154, извлеченной из воды, указывают на то, что экипаж пытался посадить самолет на воду. Кроме того, найдена запись видеорегистратора, запечатлевшая момент крушения.

Как ранее сообщало РИА VladNews, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря, в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. В момент аварии на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.