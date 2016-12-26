Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом

Суд не прислушался к доводам защиты

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Московский городской суд сегодня, 26 декабря, отклонил апелляционную жалобу защиты главы Владивостока Игоря Пушкарева и оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий, заседание только что завершилось, суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 28 февраля 2017 года.

Сам Игорь Пушкарев смотрел видеотрансляцию заседания в СИЗО №1 города Москвы "Матросская тишина", где он содержится с июня 2016 года. В зале суда присутствовала супруга мэра Владивостока.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в жалобе защиты речь шла о незаконном продлении на три месяца срока ареста Игорю Пушкареву. Адвокаты просили Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы от 28 ноября о продлении содержания под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. Кроме того, появились новые доказательства невиновности Игоря Пушкарева.

Но суд не прислушался ни к доводам защиты, ни к словам самого подозреваемого. Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что он уверен в своей невиновности и намерен это доказать. Он также вспомнил, что идти на выборы много лет назад ему посоветовал помощник президента РФ Владислав Сурков, а привести город в порядок перед саммитом АТЭС-2012 поручил президент России Владимир Путин. Игорь Пушкарев отметил, до сих пор является главой Владивостока и собирается работать на благо горожан, и что дело носит политический характер: оно появилось после праймериз перед выборами в Законодательное Собрание Приморского края, где он одержал победу. "Такое ощущение, что в Следственном комитете и Прокуратуре работают двоечники", - заявил глава приморской столицы.

Также сегодня, 26 декабря, Мосгорсуд рассматривает апелляцию о незаконном продлении срока домашнего ареста брату главы Владивостока, генеральному директору Востокцемента Андрею Пушкареву, который проходит по тому же делу о коммерческом подкупе.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.