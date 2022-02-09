Тигру стало очень плохо За проблемой «конфликтных тигров», увы, стоят далеко не лучшие представители двуногих

Тигр по кличке Горный не знал, что проходит перепись его собратьев и что его пытается отловить бригада автономной некоммерческой организации «Центр «Амурский тигр» (АНО «Центр «Амурский тигр»), которую возглавляет Сергей Арамилев. Он уже больше месяца держит в страхе Лазовский муниципальный округ, питаясь собаками. На иную домашнюю живность пока не покушался.

Несколько дней ловцы безуспешно пытались поймать зверя. Но так и уехали ни с чем. Умный тигр их обманул…

Тем временем в Приморском крае стартовал глобальный учет амурских тигров. Мероприятие проводится в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 791 от 25 октября 2021 года «Об организации и проведении учета в рамках государственного мониторинга амурского тигра в Российской Федерации в 2021-2022 годах» и Планом проведения сплошного учета.

Последний раз единовременная перепись тигров проводилась в 2015 году. Она показала, что на территории нашей страны обитает порядка 540 особей. Около 80 процентов из них – в Приморье.

– В Приморском крае мы полностью готовы к проведению единовременного учета. Пока у нас сложности только в Лазовском и Партизанском районах, где на большей части отсутствует снег. Очень надеемся на его выпадение – это позволит провести работы в полном объеме, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Но вернемся к нашим тиграм.

Гордый тигр Горный

После случая в Лазовском районе в местных соцсетях появилось сообщение о конфликтном тигре, разгуливающем в окрестностях сел Лазо и Кишеневка.

После каждой охоты Горный спокойно уходил на территорию заповедника, которая почти вплотную примыкает к населенному пункту. Конфликтный тигр ушел из села Лазо в сторону села Старая Каменка, только когда научный сотрудник заповедника Галина Салькина, посвятившая свою жизнь изучению амурского тигра, устроила Горному ловушку с пиротехникой рядом с телом собаки.

Кстати, свою кличку Горный получил после того, как его отловили сотрудники АНО «Центр «Амурский тигр» в селе Горном, что недалеко от Лучегорска, где он задрал несколько собак. Тигра усыпили и перевезли к границам национального парка «Зов тигра». Здесь на хищника надели ошейник со спутниковым пеленгатором, чтобы следить за его передвижением, после чего выпустили. Получив свободу, тигр не стал осваивать территорию нацпарка, а пошел на юг. На подходе к селу Лазо он задавил в фермерском хозяйстве полуторагодовалого бычка. На окраине села, где начинается дорога на Каменку, съел собаку, ближе к центру Лазо полакомился вторым псом. Третье нападение, будто в насмешку над хомо сапиенс, зверь совершил на большого алабая чуть ли не под окнами конторы Лазовского заповедника.

Несколько дней назад этого тигра видели недалеко от села Кишеневка, затем зафиксировали на дороге в Преображение, примерно в 8 километрах от села Лазо. Где Горный бродит сейчас, неизвестно. Об этом мы узнаем, когда тигр проголодается.

Аналогичная ситуация и в других районах Приморья. В окрестностях Спасска-Дальнего тигры охотятся на лошадей. В поселке Знаменка Пожарского района несколько конфликтных тигров терроризируют население с начала февраля. Сколько точно хищников, неизвестно. Местные жители пишут в социальных сетях, что тигры уже посетили семь дворов и съели восемь собак. (На сегодняшний день, возможно, больше. – Прим. авт.) Граждане боятся выходить из дома в вечернее время и переживают за оставшихся собак.

– Как долго будет продолжаться этот беспредел? Сколько нужно тиграм съесть собак или людей, чтобы хоть кто-то отловил их и перевез в места, где бегают кабаны? – негодуют жители поселения.

В свою очередь, администрация поселения информирует охотоведов, полицию, единую диспетчерскую службу о набегах амбы. Приезжают какие-то люди, с умным видом фотографируют и делают замеры следов зверя, сочувствуют пострадавшим и уезжают, оставляя сельчан один на один с полосатой проблемой.

У тигров забрали еду

Между тем поведение полосатых хищников закономерно. Виктор Георгиевич Юдин, кандидат биологических наук, еще 10 лет назад в своей статье «Чума для полосатых» писал, что тигр в зимний период в полной мере зависит от ресурсов копытных животных. И никаких других доступных животных, которые могли бы обеспечить его потребность в пище, в это время в лесу нет.

– Чтобы добыть пропитание, они вынуждены много передвигаться, а для передвижения пользоваться дорогами. Тигр, как и другие кошки, в благоприятной обстановке не склонен к длительным и быстрым переходам. Только дискомфортная ситуация вынуждает его покрывать большие пространства в поисках объектов охоты. Голодающие тигрицы покидают выводки, и это одна из причин появления одиноких тигрят зимой. Высокая активность в поисках пищи и передвижение по дорогам создали прекрасную возможность для получения завышенных количественных показателей по структуре популяции тигра, благо, что методические подходы весьма несовершенны. В доказательство «нашествия» тигров приводились ставшие обычными нападения их на домашних животных. Следовательно, тигров стало много? Нет! Тигру стало очень плохо, – к такому выводу пришел Виктор Георгиевич Юдин после многолетнего изучения биологии хищных млекопитающих Дальнего Востока России во время работы в Биолого-почвенном институте ДВО РАН. Его статья «Чума для полосатых» опубликована в газете «Дальневосточный ученый» еще в начале ноября 2010 года. Прошло 11 лет, но она актуальна и сегодня.

Кстати, в свое время молодой еще артист Геннадий Хазанов, выступая на эстраде в роли говорящего попугая, этот научный вывод резюмировал одной, но емкой фразой:

– Тигру мясо не докладывают!

Отсюда многокилометровые путешествия зверя в поисках пищи и резкое увеличение так называемых конфликтных тигров. Как следствие, нападение на домашних животных, поскольку в привычной тигру среде обитания копытных практически не осталось. Диких кабанов погубила азиатская чума свиней. Оленей, изюбров, косуль выбили охотники.

Браконьеры стреляют с вышки

В распоряжении редакции «В» данные плотности следов тигра в 1997-2011 годах на территории Лазовского государственного заповедника, а также уровень охотничьей нагрузки на сопредельной к нему территории на начало 2012 года. К примеру, на территории заповедника, примыкающей к охотничьим угодьям клуба любителей охоты «Медведь», в 1997-2005 годах была зафиксирована плотность следов тигра 3,05. В 2006-2011 годах – уже 1,60. При этом у «Медведя» установлено 12 охотничьих вышек на территории, прилегающей к Лазовскому госзаповеднику.

На охраняемой территории, соседствующей с охотничьими угодьями ООО «Дары тайги», где всего три охотничьи вышки, соотношение плотности следов тигра за эти же временные периоды составляет 4,23 и соответственно 2,51. В эти же годы у охотничьего надела Общества охотников и рыболовов поселка Преображение (где нет ни одной охотничьей вышки), но также примыкающего к землям Лазовского заповедника, показатели плотности следов тигра выросли с 2,07 до 2,51.

Вывод отсюда элементарный: чем больше охотничьих вышек на сопредельных к заповеднику территориях, тем больше убитых кабанов и копытных (косуль, изюбров, оленей), тем меньше кормовая база для хищников и, соответственно, тем меньше тигров. Но это уже не охота, а браконьерство. Полосатые кошки уходят от бескормицы в более сытные места. Исследования были проведены сотрудниками Лазовского государственного заповедника.

Между тем согласно «Стратегии сохранения амурского тигра», утвержденной распоряжением министерства природных ресурсов и экологии от 3 июля 2010 года № 25-р, для обеспечения энергетических потребностей одного тигра необходимо от 50 до 70 крупных животных в год. Сегодня, по официальным данным, озвученным Сергеем Арамилевым и Алексеем Суровым, в Приморье обитает около 500 тигров. Следовательно, им для пропитания ежегодно необходимо около 30 тысяч потенциальных жертв. Официальная численность изюбря, обитающего на территории всего Приморья, – 32 241 особь. То есть, чтобы прокормить всех тигров, необходимо столько животных, сколько всего водится у нас в крае! Если их не будут убивать охотники.

При этом в настоящее время численность кабанов, одного из главных объектов охоты тигра, из-за нашествия азиатской чумы свиней катастрофически низкая. Кабаны уже третий год вымирают целыми стадами, не оставляя потомства. Охотники в Лазовском районе рассказывали, что находили в тайге десятки, даже сотни туш мертвых кабанов. Массовую гибель диких хрюшек признал и Сергей Арамилев в интервью телекомпании «ОТВ-Прим» от 13 января 2022 года.

В то же время в этом году в наступивший охотничий сезон охотникам увеличили лимит отстрела в сравнении с прошедшей зимой: по пятнистому оленю на 46 процентов, по изюбрю на 7,3 процента. И эти лимиты с радостью осваиваются, как будто людям нечего есть. При этом при утверждении лимитов добычи не учитывается потребность тигров в пище. И плюс огромный процент браконьерского отстрела. Как рассказали корреспонденту «В» жители Лазовского муниципального района, беззащитных копытных едва ли не ежедневно бьют в тайге на территории всего Лазовского муниципального округа. Люди утверждают, что в глубине леса даже работают подпольные мини-заводы по производству консервов из мяса диких животных.

Планы остались на бумаге

Между тем безрассудное увеличение лимитов на отстрел кормовой базы тигров противоречит ст. 24 ФЗ «О животном мире»:

– Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации, не допускаются.

В соответствии со «Стратегией сохранения амурского тигра» основные направления деятельности для сохранения и увеличения популяции тигра – сохранение среды его обитания и обеспечение кормовой базы. Согласно п. 5.3 указанной «Стратегии…» «эксплуатация копытных животных как охотничьего ресурса должна вестись с учетом потребностей тигров, обитающих на территории охотничьих хозяйств…».

Согласно п. 2.3.2 Плана действий по реализации первоочередных мер по сохранению амурского тигра, определенных «Стратегией сохранения амурского тигра», администрации Приморского и Хабаровского краев совместно с Российской академией наук в 2010-2012 годах должны были разработать и «установить нормы изъятия охотничьих животных, представляющих кормовую базу амурского тигра, обеспечивающие сохранение стабильных жизнеспособных популяций копытных и учитывающие их изъятие тиграми». Прошло больше 10 лет, но эти планы по сохранению полосатых хищников до сих пор на бумаге. И будут ли они реализованы, сказать трудно.

Видимо, проще прилепить тигру статус «конфликтного» и уничтожить его. Нет тигра – нет проблемы. Поэтому стоит ли удивляться официально принятой неизменной стабильности популяции тигра и даже роста его численности на протяжении двух десятков лет при хищническом уничтожении его кормовой базы? Вновь и вновь количество тигров оказывалось около 500, то есть популяция, как всегда, стабильна.

Можно биться об заклад, но нынешний подсчет поголовья полосатой кошки скорее всего приведет к такому же результату. Что очень удобно при демонстрации успешной деятельности иностранных природоохранных фондов в альянсе с отечественными природоохранными ведомствами и всевозможными некоммерческими центрами.

Судите сами: согласно данным журнала «Экология и бизнес», № 4 за 2002 год, на каждого тигра иностранные природоохранные фонды в общей сложности ежедневно расходуют 275 долларов США. Дальше – элементарная арифметика. Чем больше тигров, даже если они только на бумаге, тем смелее фонды отчитываются перед спонсорами. Но если показать снижение численности, то это создаст негативное мнение о деятельности фондов. И, соответственно, снижение финансирования природоохранной общественной организации.

Ди Каприо денег не даст

Напомним, что в ноябре 2010 года на первом Международном форуме по сохранению тигра, состоявшемся в Санкт-Петербурге, голливудская звезда Леонардо Ди Каприо передал 1 миллион долларов на программы по защите тигров во Всемирный фонд защиты природы. Тогда же была принята Глобальная программа восстановления этой самой крупной кошки. Куда ушли эти доллары и дошли ли они до тигров, неизвестно. Впору Ди Каприо спросить у защитников краснокнижной полосатой кошки: а где, собственно, деньги?

В этом году Леонардо Ди Каприо публично, через свой инстаграм-пост, разрекламировал статью в журнале National Geographic, где рассказывается о чудовищных масштабах браконьерства в России. В свою очередь, специалисты центра «Амурский тигр» обиделись на американского киноактера и обвинили его в попытке сорвать второй Международный форум по сохранению тигров, который должен состояться в сентябре этого года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Вряд ли реплика Ди Каприо повлияет на это мероприятие. Но деньги он точно на спасение тигров теперь не даст.

Между тем надо признать, что сегодня в России отсутствует правовая оценка деятельности иностранных общественных фондов. В том числе и природоохранных. Как и на какие цели расходуют средства спонсоров, неизвестно.

По мнению Виктора Юдина, пришло время пересмотреть правовые нормы их присутствия в нашей стране. Он считает, что особое внимание следует обратить на обращение с находящимися в петлях зверями, когда с целью фотографирования или видеосъемок они недопустимо долго не освобождаются от петель. Необходимо самое тщательное расследование всех случаев гибели помеченных тигров, какая бы причина ни приводилась исполнителями программы. И чтобы реально помочь краснокнижному хищнику увеличить популяцию, надо категорически запретить охоту на копытных в местах обитания тигра. Хотя бы в зимний период, когда много снега. С применением самых жестких санкций к браконьерами, вплоть до конфискации автомобилей, снегоходов и вертолетов.

Чтобы некоторые двуногие особи не забывали, что территория национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника, где запрещена охота и какая-либо хозяйственная деятельность, кроме научной, – это не частные владения и не охотничьи угодья Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов (Росохотрыболовсоюз). Тогда это будет действенная помощь хищнику, которого мы все на словах любим, даже придумали в честь него праздник «День тигра», а на деле варварски убиваем. Люди забыли, что это они пришли в дом к тиграм и забрали у зверей еду. С голоду тигры вынуждены идти домой к людям. А куда же еще? Они не травоядные, орехи и ветки – не их пища.

Сергей КОЖИН

Фото:

из архивов «В», Primorsky.ru