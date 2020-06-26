По показаниям бесплатно, по желанию – за деньги Приморье стало пилотным регионом на проведение тестирования на антитела к COVID-19, организованное Роспотребнадзором. Обследование рассчитано на неделю, с 22 по 29 июня включительно. Участвовать в нем смогут жители края всех возрастов. Положительный или отрицательный результат покажет, был ли человек болен COVID (как известно, у многих заболевание протекает бессимптомно).

Чтобы принять участие в тестировании, гражданам необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте ведомства.

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены.

«Тестирование проводится, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ с указанием адреса и времени», – сообщила главный санитарный врач региона.

По данным ведомства, только на начало недели поступило более 6 тысяч анкет. В минздраве Приморья пояснили, что тестирование будет проходить в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.

Желающие провериться на наличие антител, но не вошедшие в список Роспотребнадзора, могут сделать аналогичный тест в частных клиниках и лабораториях. Стоимость диагностики обойдется примерно в 1250-2000 рублей.

Что касается анализа на наличие коронавируса в организме, то с ним схожая ситуация – его можно сделать как бесплатно, так и за деньги.

Бесплатно государственные клиники проводят ПЦР-диагностику – лабораторный анализ на наличие вируса. Проводится он строго по показаниям, которые определены федеральными и краевыми нормативными документами. Забор биоматериала (мазок из носоглотки) производится в этом случае на дому.

По желанию бесплатно провериться на наличие коронавируса не получится. Для этого есть альтернативные варианты – частные лаборатории. Всего в крае разрешение на проведение ПЦР-исследований на наличие коронавируса Роспотребнадзор выдал трем частным лабораториям. Это «Тафи-диагностика», «Санас» и «Асклепий». Стоимость анализа здесь колеблется в пределах 2000-2500 рублей. Некоторые лаборатории делают экспресс-анализы, разумеется, с доплатой за срочность.

Кроме того, в нашем крае с этого месяца используется еще один метод лабораторного исследования на наличие коронавируса – иммунологический. Как пояснила главный эпидемиолог минздрава Приморья Ирина Повиличенко, суть его в наличии иммунного ответа на присутствие возбудителя, то есть вируса, в организме. А уже при положительном результате проводится окончательное, более достоверное и, соответственно, более дорогое ПЦР-исследование, которое либо подтверждает, либо опровергает диагноз.

Первыми метод начали использовать частные клиники (средняя цена по городу – 2000 рублей). Спектр их значительно шире, так как для этих исследований не требуется разрешения Роспотребнадзора. В настоящий момент эти методы используют и государственные клиники для регулярного обследования медперсонала.

Анжелина ШИЛАН

Фото www.primorsky.ru