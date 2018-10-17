О зеленом меню позаботимся… перед морозами Шпинат вместо мяса, а щавель – вместо капусты

Помимо весеннего применяют подзимние посевы шпината. Семена высевают до наступления устойчивых заморозков – во второй половине октября. Преимущество в том, что можно получить очень раннюю продукцию весной с более высокой урожайностью за счет использования весенних запасов влаги в почве.

Перед посевом почву необходимо выровнять, нарезать бороздки глубиной 3-4 см. Норму высева увеличивают в 1,5 раза по сравнению с весенней. Бороздки засыпают землей или мульчируют каким-либо материалом (торфом, перегноем и т. д.).

Шпинат – лидер по содержанию йода среди овощных культур, состав хлорофилла шпината близок по составу к гемоглобину крови. Белок его содержит все незаменимые аминокислоты в большем количестве, чем картофель и грибы, а из-за высокого содержания белка в листьях (3,5 процента) шпинат иногда называют растительным мясом.

Шпинат предпочитает плодородные, рыхлые, богатые органическим веществом суглинки. Поскольку растения имеют неглубоко залегающую корневую систему, то при недостатке влаги они грубеют и переходят к стеблеванию. Поэтому для этой культуры очень полезны частые умеренные поливы, поддерживающие влажность в верхнем слое почвы. В этом случае формируются крупные сочные листья и можно получить высокий урожай.

Щавель можно выращивать и в защищенном грунте путем вегетативного размножения. Для этого растения выкапывают осенью до наступления заморозков и держат в подвале при температуре 0-2 градуса. За 25–30 дней до планируемого сбора урожая их прикапывают в наклонном положении в грунт парника или теплицы либо в горшки и ящики. Прикопанные растения необходимо хорошо полить, оптимальная температура для отрастания листьев – 12–15 градусов.

Убирают урожай выборочно, срывая или срезая через каждые 10 дней листья, достигшие в длину 8–10 см. После каждой срезки необходимо пролить растения раствором, содержащим в 10 л 40 г аммиачной селитры и по 20 г суперфосфата и хлористого калия. Общий урожай зелени при выгонке – около 2–4 кг с 1 кв. м.

Зеленщики выращивают щавель на пучковую продукцию в течение всего сезона наряду с такими культурами, как базилик, петрушка, кинза, зеленый лук.

Справка «В»

Щавель – многолетнее растение семейства гречишных. Наибольшее количество листьев образуется на 2-3-й год жизни, а в последующие годы листья мельчают, их урожайность снижается.

Автор: Надежда БРАЖИНА