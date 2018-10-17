На «Золотую осень» – каждый со своим брендом Фермерам и частникам тоже есть где приложить руки

Считаете, что москвичей уже ничем не удивишь? На самом деле они начали удивляться еще до официального открытия на ВДНХ главной агропромышленной выставки страны «Золотая осень». Оно было намечено на 10 октября. Но за несколько дней до этой даты дополнительно на многих площадках столицы был организован праздник урожая со щедрой скатертью-самобранкой, презентациями суперсовременных технологических идей, новой продукции.

К примеру, новый имидж примерил респектабельный ГУМ на Красной площади. В эти дни его украсили классические деревенские натюрморты с тыквами, косами чеснока и лука, корзинами яблок. Творчески настроенные посетители обучались на специально организованном мастер-классе изготовлению садового декора из соломы. Кто-то снимал пробу иван-чая со всевозможными добавками, кто-то участвовал в конкурсах. Показалось даже, что желающих пофотографироваться в непривычном для парадного торгового центра интерьере было даже больше, чем в обычные дни.

Наконец началась работа в павильонах ВДНХ. Российское сельское хозяйство готовится сделать рывок вперед, резко увеличить экспорт продовольствия, ищет новые точки роста и перспективные направления. Так что обсуждать было что. Деловая программа выставки еле втиснулась в три дня и была настолько насыщенной, что зачастую трудно было сделать выбор в пользу того или иного круглого стола, семинара, совещания, пресс-конференции, слета. Хотелось везде побывать, послушать мнения экспертов, вникнуть в аргументы специалистов министерства сельского хозяйства, оценить новинки.

Мы тоже там были, безалкогольную медовуху пили и увидели много интересного.

– И что же привлекло твое внимание? – расспрашивали друзья и коллеги после моего возвращения из Москвы.

– Впервые увидела, к примеру», «удобные яйца». Это пастеризованные яйцепродукты, уже готовые к употреблению. Готовят их не из порошка, а из натурального яйца! Скорлупу разбивать уже не надо, просто откручиваешь крышку на пластиковой бутылке… и извлекаешь оттуда либо вместе белок и желток, либо каждый по отдельности из разных бутылочек. А знаете, из чего делают рыжиковое масло? Из рыжика посевного, который относится к масличным культурам, способствует укреплению иммунитета и снижению холестерина.

О масле, которому отводится большая роль в наращивании экспорта продовольствия, разговор был особый. «Масложировая продукция – локомотив экспорта пищевой промышленности» – так называлась одна из сессий выставки, что говорит само за себя. К 2024 году выручка от ее продажи за рубеж должна составить порядка 20 процентов от всего объема экспорта продукции АПК страны. Для этого, конечно же, необходимо увеличить посевные площади, в том числе сои в нашем регионе.

Кстати, продукция из сои могла бы претендовать на роль одного из брендов, олицетворяющих Приморский край. Сейчас популяризация местных брендов становится одним из путей продвижения сельхозпродукции на рынок, и их формированию и поддержке уделяется большое внимание. Между регионами порой даже разгораются споры за право считаться «прародителем» того или иного продукта. Так, бахчеводы как Астраханской, так и Волгоградской областей претендуют на роль арбузной житницы страны. Оба региона наращивают объемы производства этой культуры и в селекции не стоят на месте. Уже создано более 500 сортов арбузов с желтой, зеленой, даже кремовой мякотью! Узнаваемые бренды активно используются в развитии агротуризма. Например, Ярославская область готовится к проведению первого «ХреНового фестиваля», главным символом которого станет еще одна сельскохозяйственная культура – хрен.

Обидно вот только, что Приморье пока уступает первенство по производству меда Башкирии и Алтайскому краю. Судя по прозвучавшей на выставке информации, позиции этого продукта наиболее сильны именно там. Хотя где наша не пропадала? У Приморья еще есть шанс стать первым на медовом рынке.

Свою экспозицию на нынешней «Золотой осени» Приморье не представляло. Но делегация от края на выставке была и вернулась оттуда с яркими впечатлениями и целым багажом идей, достойных применения в практике работы как крупных сельскохозяйственных предприятий, так и небольших крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

Автор: Надежда БРАЖИНА