Кто сказал «мезальянс»? У нас любовь Читатели «В» часто присылают в редакцию письма, которые оказываются интересны не только нам, но и всем подписчикам нашей газеты. Например, недавно очень добрую и трогательную зарисовку из жизни мы получили от жительницы Владивостока Людмилы Колчановой. И, что особенно важно, автор послания приложила к нему сделанный ею снимок.

«Я езжу на дачу в Надеждинский район, – рассказывает Людмила Васильевна (извините, если неправильно написали имя-отчество, очень неразборчиво указано на конверте). – У магазина на повороте в поселок Соловей-Ключ всегда сидит вот такая дружная пара – кошка с собакой».

Посмотрите на фотографию нашей читательницы: как мирно спят, буквально в обнимку, на пороге магазинчика два представителя враждующих кланов. Этой парочке, похоже, нет дела до вековой вражды псовых и кошачьих.

«Все, кто видит эту пару, не могут спокойно пройти мимо. Смотрят, улыбаются. Вот и я не удержалась – сделала фото. Такой любви и заботе можно только позавидовать и порадоваться за дружную компанию», – признается автор письма. И мы с этим полностью согласны!

Автор: Анна МИРОНОВА