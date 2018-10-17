И мое, мое мнение не забудьте учесть! Необычный гость посетил заседание администрации Лондона – настоящая лесная белка. И, кажется, неслучайно. В тот день проходила там встреча экологического комитета городского парламента.

По словам очевидцев, белочка периодически вбегала в зал заседаний, заскакивала под стулья и выбегала прочь. И так шесть раз. Пушистый нарушитель спокойствия попал на видео сотрудника администрации британской столицы Джилса Бродбента, сообщает «Моя планета» со ссылкой на портал UPI. В тот же день он опубликовал запись в Twitter, прокомментировав ее так: «Этот смелый зверек носился туда-сюда. И его появление оказалось вполне уместным: мы как раз обсуждали экологическое воздействие аэропорта Хитроу на окружающую среду».

Гостья уверенно чувствовала себя среди парламентариев, которые согласились с тем, что появление лесного жителя на экокомитете было довольно символичным. А советник партии зеленых Каролин Рассел добавила: «Очевидно, белка просто хотела убедиться, что голос дикой природы тоже представлен на заседании».

Автор: Отдел новостей «В»