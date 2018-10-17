А мне летать охота… Голосуйте в национальном фотоконкурсе за гордость приморской природы

Нацпарк «Земля леопарда» принимает участие в IV Всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2018». За победу в нем борются заповедники и национальные парки России, представившие самые яркие снимки, сделанные автоматическими камерами фотофиксации в течение года.

От летающего леопарда до многодетных кабаних

Как сообщает пресс-служба «Земли леопарда», на суд зрителей представлено 15 фотографий и видеороликов, снятых фотоловушками на территории нацпарка.

Самый, пожалуй, интересный и оригинальный снимок – «летающий» леопард. Что побудило молодого зверя под номером Leo 123 прыгнуть перед камерой, неизвестно, но благодаря этому кадру у всех есть возможность оценить внушительные размеры хвоста хищника. Также в разделе «Кошачьи» – фото свидания леопардов и отдыха молодой леопардессы Leo 62F. И, разумеется, никуда без хозяина тайги: на конкурс представлены снимки игривого боя молодых тигров-братьев, тигриной семьи с котятами у меточного дерева и грациозного полосатого хищника, обозревающегося свои владения с вершины сопки.

В раздел «Копытные» нацпарк отправил тоже очень симпатичные снимки: пятнистый олень на фоне живописного пейзажа, вепрь в снегу и удивительное по размерам кабанье стадо – кормящие мамки с поросятами. На других ярких фото запечатлены индийская куница – харза и самая крупная птица России – черный гриф.

Подготовка к конкурсу началась еще зимой. Специалисты «Земли леопарда» отбирали самые удачные кадры при проверке автоматических камер. Теперь эти фотографии может оценить каждый, зайдя на сайт www.конкурс-фотоловушка.рф. В нацпарке призывают: не только смотрите, но и голосуйте за обитателей Уссурийской тайги, которыми гордится все Приморье.

Больше фотоловушек – больше фотомоделей

Понятно, что участие в фотоконкурсе, так сказать, побочная сторона деятельности нацпарка. Основная задача фотоловушек – помогать научным сотрудникам вести учет животных, обитающих на «Земле леопарда».

Сейчас специалисты приступили к новому этапу установки автоматических камер. За редчайшими пятнистыми кошками (и, разумеется, за другими животными, попадающими в объектив) на заповедной территории вновь несколько месяцев будут следить более 400 фотоловушек. Как подчеркивают в пресс-службе нацпарка, это крупнейшая сеть фотомониторинга в России, которая продолжает расширяться. Причина – рост популяции дальневосточного леопарда.

Фотомониторинг на «Земле леопарда» ведется с 2013 года. Установка и проверка фотоловушек проводится вручную два раза в год. Лесные камеры приносят неповторимые фото- и видеоматериалы, позволяющие определять количество зафиксированных хищников, наблюдать за их физическим состоянием и поведением. Такие исследования дают возможность изучать уникальных животных, не причиняя им беспокойства, рассказали в нацпарке.

Только хорошие новости

Сейчас площадь, охваченная фотоловушками, составляет 360 тысяч гектаров (для сравнения: это в полтора раза больше площади Москвы). Такая сеть автоматических камер дает возможность получать хорошие новости. Например, благодаря анализу данных с фотоловушек в этом году ученые узнали, что на территории нацпарка отметилось несколько новых котят и взрослых особей краснокнижного хищника.

– Учитывая множество факторов, мы рассчитали оптимальное расположение фотоловушек на леопардовых тропах, – рассказывает Петр Сонин, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Сеть выстроена максимально эффективным образом: камеры устанавливают с промежутками в 3-5 км. На точках мониторинга настраиваются по две фотоловушки с разных сторон звериной тропы. Такая система позволяет получать фотографии леопардов с двух боков, что важно для их идентификации.

Новый сезон установки камер будет завершен весной 2019 года. После анализа всех данных фотомониторинга специалисты «Земли леопарда» смогут объявить количество отмеченных за год редких кошек. Так, по результатам исследований 2017 года на территории нацпарка зафиксировано 86 взрослых леопардов.

Отметим, что фотомониторинг ведется при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».

Автор: Анна МИРОНОВА