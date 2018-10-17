Сказка про Синюю Лошадь Самое волшебное время всегда наступает перед сном. В доме тихо, мягкая теплая кровать ждет своего маленького хозяина, мама и папа, а может, даже бабушка с дедушкой рядом. Ну, чья сегодня очередь читать сказку на ночь? Редакция «В» выбрала для вас очень интересную историю, от которой в восторге будут не только малыши, но и их родители.

Веру отправили спать, а папа и мама стали смотреть телевизор.

– Это кино для больших, – сказали мама и папа.

– А я не хочу спать, – сказала Вера.

– А ты посчитай слоников, – посоветовала мама.

Вера посчитала слонов и досчитала до ста. Дальше она считать не умела, а спать так и не хотелось.

И тут из-за книжного шкафа вышла Синяя Лошадь.

– А я тебя знаю, – сказала Синяя Лошадь. – Тебя зовут Вера, и ты не хочешь спать.

– Я тоже тебя знаю, – сказала Вера. – Ты Синяя Лошадь. А где ты живешь?

– Днем – за шкафом, – ответила Синяя Лошадь, – а ночью гуляю. Хочешь, будем гулять вместе?

Вера села на спину Синей Лошади, и они сделали несколько кругов по комнате. А потом Синяя Лошадь выпрыгнула в окно!

А Вера сидела у нее на спине и очень испугалась, потому что жила Вера на восьмом этаже. Но у Синей Лошади были крылья, и они полетели над ночным городом.

На улицах никого не было – только светили фонари да на главной площади стоял милиционер. Милиционеру было очень скучно охранять главную площадь, потому что все уже спали или смотрели телевизор, а милиционер стоял на посту.

Он увидел Синюю Лошадь с крыльями, на спине у которой сидела девочка. И засвистел в свисток. Синяя Лошадь опустилась на площадь, и милиционер спросил:

– Нарушаем?

– Что нарушаем? – удивились хором Вера и Синяя Лошадь.

– Да ничего не нарушаете, – сказал милиционер. – Просто хотел на вас поближе посмотреть и ничего лучше сказать не придумал.

А Вера шепнула на ухо Синей Лошади:

– Давай возьмем его с собой!

Милиционер услышал и сказал:

– Не могу. Я охраняю площадь.

– От кого? – засмеялась Вера. – Все спят.

Милиционер подумал немножко и сел на спину Синей Лошади. А фамилия милиционера была Бубликов.

Синяя Лошадь взмахнула крыльями, и они поднялись в воздух.

По пустой улице бежала собака.

– Привет, собака! – закричала с неба Синяя Лошадь.

– Привет, привет! – сказала собака. Она ведь была не просто собака, а Говорящая Собака.

– Куда бежишь? – спросила Синяя Лошадь.

– По очень важному делу, – сказала Говорящая Собака.

– А мы просто гуляем, – сказала Синяя Лошадь. – Можно, мы тоже пойдем по очень важному делу?

– Можно, можно, – разрешила Говорящая Собака. – Только не мешайте!

И Говорящая Собака побежала дальше. Синяя Лошадь полетела следом за ней на крыльях, а на спине у Синей Лошади по-прежнему сидели девочка Вера и милиционер Бубликов.

Долго-долго бежала Говорящая Собака. И прибежала на край света. Там уже не было ни улиц с фонарями, ни площади, которую нужно охранять. Там было только море.

Говорящая Собака села на берег и стала плакать:

– Бедная, я бедная, несчастная Говорящая Собака! Никто меня, Говорящую Собаку, не любит! Нет у меня ни хозяина, ни хозяйки…

Говорящая Собака плакала, а слезы капали в море. Она поплакала немножко, а потом сказала:

– Ну ладно. Пошли обратно.

И тогда Вера спросила:

– А хочешь, я буду тебя любить и буду тебе хозяйкой?

Говорящая Собака подумала и ответила:

– Хочу. А то очень надоело каждую ночь бегать на край света и плакать. Вон уже сколько я наплакала – целое море.

А милиционер Бубликов засвистел в свисток и сказал:

– А не пора ли нам обратно?

– Пора, – сказала Синяя Лошадь. – Скоро уж солнце встанет.

Милиционер Бубликов и Вера сели на спину Синей Лошади. Синяя Лошадь поднялась в небо, а Говорящая Собака побежала рядом.

Они вернулись в город. Милиционер Бубликов спрыгнул на площадь и стал ее охранять. Синяя Лошадь залетела в окно и спряталась за шкаф. Вера осталась одна в комнате.

– А как же Говорящая Собака? – вспомнила Вера и проснулась.

Было утро, в окно светило солнце.

– Значит, все это приснилось, – поняла Вера. – Жалко!

В дверь позвонили. Папа пошел открывать и через минуту позвал Веру. На пороге стоял милиционер Бубликов с Говорящей Собакой.

– Эта собака говорит, что она ваша, – заявил милиционер Бубликов.

И Вера сказала:

– Конечно, конечно!

Автор: Александр ГЯУРСКИЙ, портал «Солнышко» (solnet.ee)