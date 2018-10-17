Слишком смело даже для Голливуда Почему Энди Макдауэлл краснела на съемках в своей первой серьезной роли

Главная приглашенная звезда отгремевшего недавно 16-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» суперпопулярная в 1990-х голливудская актриса Энди Макдауэлл поразила владивостокцев и своей элегантностью, и прекрасным внешним видом (актрисе, заметим, 60 лет), и, главное, той живой непосредственностью и искренностью, с которой она общалась с публикой.

Слово «секс» – уже вызов

На творческой встрече обладательница престижных кинопремий «Золотой глобус», «Золотая камера» и «Сезар» (французский «Оскар») представила зрителям самый важный фильм в своей актерской карьере – «Секс, ложь и видео». Эта картина Стивена Содерберга не только принесла ей мировую славу, но и именно после нее Энди Макдауэлл стали воспринимать как серьезную актрису. В итоге в ее биографии появились культовые фильмы «День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Вид на жительство», «Гудзонский ястреб»…

– Фильм «Секс, ложь и видео» сыграл важную роль и в моей жизни, и в американской киноиндустрии, – рассказывает актриса. – Наш бюджет составлял всего миллион долларов, даже на тот момент (1989 год. – Прим. ред.) это было ну совсем немного. Никто не верил, что на такие деньги можно снять хорошее кино со звездной судьбой.

Когда я прочла сценарий, он показался мне необычным и рискованным. Поймите, это был конец 80-х, в то время даже слово «секс» в названии звучало как вызов и эпатаж. Причем в сценарии были даже более откровенные сцены, чем потом в самом фильме. Это было ох как смело! Слишком смело… Многие агенты, прочитав сценарий, даже не показывали его своим клиенткам-актрисам, потому что сочли его очень эпатажным. Но, кстати, в итоге в фильме фактически и не было обнаженного тела, несмотря на то что он говорил о сексе.

Я же, когда прочла сценарий, влюбилась в него и в мою будущую героиню Энн Бишоп. Этот фильм – про юг США, про женщину юга, а в американском кино почти нет лент, где именно южная женщина говорила бы о своей сексуальности. Я понимала свою героиню, сочувствовала ей: она любящая жена, хорошая сестра, но она подавляет свою сексуальность и потому несчастна.

– Если вы так хорошо понимали свою героиню, вам, вероятно, было легко работать над ролью?

– Моя любимая сцена в фильме, когда Энн с трудом, преодолевая себя, рассказывает о проблемах с оргазмом и краснеет при этом как мак. Так вот, это не Энн краснела, это я краснела в этой сцене совершенно естественно. А Стивена Содерберга это забавляло. Мы снимали несколько дублей, и каждый раз я заливалась румянцем. Можно сказать, практически растворилась в своей героине, полюбила и приняла ее.

А работалось легко по многим причинам. На съемочной площадке у нас царили комфорт и радость, мы проводили много времени все вместе, ездили на съемки и в гостиницу простым автобусом, да и гостиница была более чем простой. И одежду для героини мы покупали в магазине – такое все простое, мягкое, мамочкино, асексуальное. Но главное, атмосфера на площадке была очень креативной, мы знали, что делаем что-то, о чем потом скажут: вот это настоящее, вот это кино!

Кстати, я настояла на том, чтобы в фильме появилась сцена объяснения сестер, потому что в сценарии ничего подобного не было. А я, так как у меня есть сестра, понимала, как это важно, чтобы они все выяснили о своих отношениях, простили друг друга. Бог с ним, с мужем героини, но сестра – это святое, и простить ее – важно. И в итоге режиссер со мной согласился.

– Лента получила множество престижных призов, а вы – номинацию на «Золотой глобус»…

– Да, но вот насладиться триумфом я не смогла. Во время съемок я была на первых месяцах беременности, и когда «Секс, ложь и видео» получил приз на фестивале «Сандэнс», я была на последнем месяце и побоялась лететь туда. А когда фильм показывали в Каннах, я как раз стала кормящей мамой и тоже не полетела во Францию. А картина получила главный приз! Эх, надо было ехать! – смеется Энди. – После выхода фильма многое изменилось. Киношники поняли, что можно снять кино за миллион и при этом получить столь значимые призы. Мало того, лента выдержала испытание временем, она и сегодня обращена к человеку, несмотря на то, что жизнь наша сегодня сильно изменилась с точки зрения технологий.

Показать силу женщины

– Вы снимались также у Роберта Олтмена в его прекрасном фильме «Игрок»…

– Самое удивительное в работе над «Игроком» было то, что Роберт использовал широкий объектив, очень большой, и в итоге одна сцена плавно переходила в другую. Мало того, он использовал высокие краны, на которые крепил камеры, и перемещал их плавно, поэтому сцена могла начаться в доме, потом продолжиться в бассейне, потом перейти на улицу, и все это снималось без перерывов, одним дублем. Это было волшебство… Сам Роберт был очень мужественным, почти мачо, а еще он был, что называется, человеком старой голливудской школы.

Сегодня в Голливуде многое изменилось. И главные изменения, на мой взгляд, кроются в том, какие стали снимать фильмы и о чем. Мне кажется, что стало слишком много темного и мрачного в кино.

– Ваша героиня в фильме «День сурка» произносит тост «За мир во всем мире». А какой тост произнесли бы вы, Энди Макдауэлл?

– Такой же. В этом мы с Ритой, моей героиней, совпадаем. Но на этом и все, пожалуй. Понимаете, Рита, на мой взгляд, слишком однозначная натура. Она такая правильная-правильная, без недостатков. Ее такой придумали сценаристы в противовес герою Билла Мюррея: он подлец и наглец, а она – ангелок. Но ангелов в жизни не бывает, поэтому, как мне кажется, мне так и не удалось многогранно раскрыть этот персонаж.

– Говорят, что кино – профессия вечного ожидания, ролей, например…

– Да, я согласна. Всегда хочется чего-то большего. А как трудно найти правильную для себя роль! Иногда мне кажется, что лучшую роль я сама себе только и могу написать. Но я же не писатель, не сценарист. Увы.

– Вы много снимались у женщин-режиссеров…

– Да. Сегодня уже мало кого удивляет, что женщина не снимается, а снимает кино. Но при этом, на мой взгляд, все же остается некая разница в возможностях у женщин-режиссеров и мужчин-режиссеров. Изначально кино было мужским делом, как и многое другое в нашем мире, где веками женщине выделялось крайне скромное место в жизни. И менять ситуацию было тяжело. Мало кто верил, что кино женщине по плечу, по силам.

Поэтому, когда я выхожу на съемочную площадку, я никогда не забываю о том, что должна показывать силу женщины в любой героине. И наделяю их этой чертой характера, чтобы все, кто смотрит фильм, видели ее.

Просто мама. Просто босс

– К слову о сильных женщинах. Вы ведете большую общественную работу, даже стали почетным доктором Ландерского университета за помощь центру детского здоровья…

– Я считаю общественную деятельность очень важной. Сегодня меня больше всего волнуют проблемы экологии. Я член Национальной организации по спасению лесов Америки. Деревья – это наши легкие, это воздух, которым мы дышим. Я за чистую воду, за чистую землю…

– Вы любите покопаться в себе, анализировать себя?

– Даже больше, чем нужно. Чтобы больше о себе узнать, поменяться в лучшую сторону как человек.

– Что помогает вам в жизни?

– Йога, любовь к природе, мысли о духовном.

– У вас трое детей…

– Да, сын и две дочки. Сын Джастин живет в Монтане, там у нас ранчо. Он продает недвижимость, и у него очень приятная подруга.

Дочери, Рейни и Маргарет, живут в доме недалеко от меня, буквально в 10 минутах. Маргарет, как известно, стала актрисой, а Рейни – певица и композитор. Рейни любит подбирать котят, у них в доме есть собака. Собака есть и у меня, так что мы часто выгуливаем питомцев втроем, и это самые счастливые часы для меня.

– По каким принципам вы воспитывали своих детей?

– Всегда старалась быть с ними честной и рассказывала о своих ошибках, чтобы они их не повторяли. Они знали, что есть границы, за которые нельзя переходить. Я всегда была мамой, а не другом. А теперь, когда они выросли, все стало немного наоборот: я сначала друг, потом уже строгий родитель. Потому что дети уже большие, и я не могу и не должна их контролировать. Но при этом дети меня чуточку всегда побаиваются, – хохочет актриса. – Хотя сын на две головы меня выше, представляете? Я была для них боссом, я и сегодня для них чуточку босс. Чуточку – потому что они сами хозяева своей жизни и строить ее должны самостоятельно.

– А не бывало ли такого, чтобы на улице кто-то, глядя на вас, сказал: «О! Это же мама моей любимой актрисы Маргарет Куэлли, той, что сыграла в крутом сериале «Оставленные»?

– Нет. Пока что нет. Но я очень жду этого момента, между прочим, когда стану просто мамой Маргарет…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ