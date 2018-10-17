Телеведущих бросили под танк и проводили под «Прощание славянки» Первый канал провел ежегодную акцию «Первый в армии», на сей раз в Рязани – в гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова.

Телеведущие Леонид Якубович, Марина Ким, Алла Михеева, Роза Сябитова, Алексей Лысенков, Юлия Барановская, Тимур Соловьев, актеры Алексей Морозов, Вадим Андреев, Иван Кокорин, Юлия Зимина и другие звездные гости на себе испытали, что такое служба в десантных войсках.

Военные встретили звезд хлебом-солью и показательными выступлениями, показали учебные центры: уникальный комплекс по подготовке водолазов, аэродинамическую трубу и многое другое. Гости смогли проехать на БТР, пострелять из различных видов оружия и испробовать себя на специальном тренажере, который имитирует прыжок с парашютом.

– Я сегодня осуществил свою мечту: надо мной проехал танк! – рассказал нам телеведущий Алексей Лысенков. – Признаюсь честно: это было действительно страшно… Я сегодня водил БМД (боевая машина десанта. – Прим. ред.) – похудел килограмма на полтора, пока прошел всю дистанцию. Стрелял из снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова. В мишень попал (смеется). Воспоминаний теперь хватит надолго…

День в армии закончился праздничным банкетом, вручением подарков и салютом. Военные провожали дорогих гостей с оркестром под марш «Прощание славянки».

Автор: ИА «Столица»