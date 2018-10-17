Телеведущих бросили под танк и проводили под «Прощание славянки»

Первый канал провел ежегодную акцию «Первый в армии», на сей раз в Рязани – в гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова.

17 окт. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4415 (6121) от 17 окт. 2018

Телеведущие Леонид Якубович, Марина Ким, Алла Михеева, Роза Сябитова, Алексей Лысенков, Юлия Барановская, Тимур Соловьев, актеры Алексей Морозов, Вадим Андреев, Иван Кокорин, Юлия Зимина и другие звездные гости на себе испытали, что такое служба в десантных войсках.

Военные встретили звезд хлебом-солью и показательными выступлениями, показали учебные центры: уникальный комплекс по подготовке водолазов, аэродинамическую трубу и многое другое. Гости смогли проехать на БТР, пострелять из различных видов оружия и испробовать себя на специальном тренажере, который имитирует прыжок с парашютом.

– Я сегодня осуществил свою мечту: надо мной проехал танк! – рассказал нам телеведущий Алексей Лысенков. – Признаюсь честно: это было действительно страшно… Я сегодня водил БМД (боевая машина десанта. – Прим. ред.) – похудел килограмма на полтора, пока прошел всю дистанцию. Стрелял из снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова. В мишень попал (смеется). Воспоминаний теперь хватит надолго…

День в армии закончился праздничным банкетом, вручением подарков и салютом. Военные провожали дорогих гостей с оркестром под марш «Прощание славянки».

Автор: ИА «Столица»