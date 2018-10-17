Курцыну прикроют все, что надо Популярный актер Роман Курцын сыграл главную роль в новом комедийном сериале «Фитнес», который готовится к эфиру на одном из федеральных каналов.

Его герой Олег – профессиональный тренер в спортклубе. По признанию самого артиста, в столь прекрасной физической форме, как в этом фильме, он еще никогда не находился.

– У меня будет сцена, где Олег принимает душ, естественно, абсолютно обнаженным, – улыбается Роман. – Правда, сразу скажу, что все в пределах допустимого: то, что нельзя показывать на экране, скроют за счет капель на стекле. Но все равно сцена получилась эффектной. Надеюсь, что женской аудитории фильма понравится. А еще в сериале я буду выполнять свое фирменное сальто.

Автор: ИА «Столица»