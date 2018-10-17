Куркова выйдет замуж за первого встречного

В Москве начались съемки нового сериала «За первого встречного», показ которого планируется на Первом канале.

17 окт. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4415 (6121) от 17 окт. 2018

Александра Савельева (ее играет Равшана Куркова), дочка состоятельного бизнесмена, накануне свадьбы уличает своего жениха Антона (эта роль досталась Андрею Бурковскому) в измене и расторгает помолвку. Чтобы отомстить бывшему возлюбленному, она решает выйти замуж за первого встречного. Им оказывается бывший ее одноклассник Сергей (актер Александр Пашков). В итоге, конечно, она и пойдет с ним под венец, но вот долго ли продержится такой брак, пусть останется секретом сериала. Можем лишь сказать, что в сериале будет не одна, а сразу несколько счастливых свадеб.

Автор: ИА «Столица»