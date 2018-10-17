Куркова выйдет замуж за первого встречного В Москве начались съемки нового сериала «За первого встречного», показ которого планируется на Первом канале.

Александра Савельева (ее играет Равшана Куркова), дочка состоятельного бизнесмена, накануне свадьбы уличает своего жениха Антона (эта роль досталась Андрею Бурковскому) в измене и расторгает помолвку. Чтобы отомстить бывшему возлюбленному, она решает выйти замуж за первого встречного. Им оказывается бывший ее одноклассник Сергей (актер Александр Пашков). В итоге, конечно, она и пойдет с ним под венец, но вот долго ли продержится такой брак, пусть останется секретом сериала. Можем лишь сказать, что в сериале будет не одна, а сразу несколько счастливых свадеб.

Автор: ИА «Столица»