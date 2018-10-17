Федор Бондарчук стал дамским волшебником На СТС готовится к выходу новый комедийный сериал «Филатов». Главную роль в 16-серийном фильме исполняет Федор Бондарчук.

Герой артиста настолько внимателен и профессионален, что в него влюбляются буквально все женщины. Вот только Филатов вовсе не донжуан, а… врач-гинеколог. Его пациентки называют доктора «волшебником».

Режиссером и одним из сценаристов картины о буднях столичного роддома стал Максим Свешников, ранее работавший над фильмами «Елки лохматые», «Страна чудес» и сериалом «Отель «Элеон». Также в «Филатове» задействованы Юлия Высоцкая, Мария Аронова, Егор Корешков, Максим Лагашкин и многие другие.

– Мы делаем большую ставку на этот проект, – заявил генеральный директор телеканала Вячеслав Муругов. – Думаю, уже сейчас многие зрители заинтригованы ожидаемой премьерой. Ведь чего только стоит появление Федора Сергеевича в халате врача на телеэкране!

Автор: ИА «Столица»