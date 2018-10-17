Екатерина Редникова одержима жаждой мести В сериале «Ласточка», который стартовал на телеканале «Россия», актрисе Екатерине Редниковой досталась психологически сложная роль. Она играет молодую женщину, которая пятнадцать лет провела в тюрьме, причем по ложному обвинению в убийстве.

– Мою героиню Асю Волкову в юности все звали Ласточкой, настолько она была доброй и отзывчивой, – рассказывает актриса. – Но по стечению обстоятельств, которые оказались против нее, после предательства самых близких людей Ася попадает в тюрьму за страшное преступление – убийство подруги. И весь ужас в том, что она его не совершала, но доказать этого не смогла. Что могло случиться за 15 лет тюрьмы с наивной, доброй девушкой? Она превратилась в женщину, одержимую жаждой мести. В родной город она возвращается как Алина Воронова и начинает исполнять свой страшный план мести, попутно расследуя убийство подруги, чтобы найти настоящего убийцу. Ей помогают близкая подруга и знакомый журналист – их играют Ольга Фадеева и Илья Носков. Они тоже оказываются втянутыми в страшный план моей героини. Уже вскоре Алина поймет, что зло способно породить только зло…

Автор: ИА «Столица»