Болезнь Паркинсона успешно лечат хирурги Впервые на Дальнем Востоке подобные операции начали проводить в медцентре ДВФУ

Врачи Медицинского центра Дальневосточного федерального университета внедрили новую методику имплантации самого современного в мире нейростимулятора для лечения болезни Паркинсона. Первую на Дальнем Востоке операцию провели в клинике ДВФУ 10 октября, информирует пресс-служба вуза. Теперь получать высокотехнологичную помощь в борьбе с этим тяжелым неврологичесим заболеванием с применением уникальной технологии смогут жители всего региона.

Новый нейростимулятор существенно отличается от предшественников. Как объясняют специалисты, контакты на электродах поделены на сегменты, что позволяет нейрохирургам проводить направленную нейростимуляцию с минимальными побочными эффектами. Во время программирования врачи могут изменять форму и направление электрического поля, активируя конкретный участок мозга и не задевая при этом зоны, отвечающие за зрение, слух и другие функции. Это позволяет максимально эффективно блокировать симптомы болезни при более низких параметрах стимуляции.

Операция длится около шести часов. Во время установки электродов пациент находится в полном сознании и отвечает на вопросы хирургов. Когда приходит время имплантации стимулятора под ключицу, больного погружают в сон. Такая установка прибора проводится один раз в жизни, но раз в пять лет пациенту необходимо менять батарею. За работой прибора и состоянием пациента следит невролог.

Новый нейростимулятор генерирует слабые электрические импульсы, изменяя функции выбранных глубинных структур головного мозга, и эффективно контролирует тремор, ригидность и другие симптомы болезни Паркинсона. В отличие от стимуляторов предыдущего поколения он управляется с планшета по Bluetooth. Пациент, в свою очередь, также получает беспроводной пульт управления. Это дарит свободу от множества проводов, а врачам – возможность корректировать настройки на расстоянии до пяти метров.

Стоит отметить, что современные нейростимуляторы стали доступны жителям России только в марте 2018 года. За семь месяцев новую методику внедрили лишь единицы клиник в Москве, Тюмени, Новосибирске. Теперь такую операцию по квоте в медцентре ДВФУ могут получить и жители Дальнего Востока.

Справка «В»

Признаки болезни Паркинсона очень хорошо заметны не только неврологам и другим врачам. Больные и их родственники первыми замечают сложности в жизни, которые начинаются в связи с заболеванием. У человека постоянно трясутся руки, он теряет возможность производить привычные движения – расплескивает, рассыпает, падает при ходьбе.

Болезнь Паркинсона – это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, главным проявлением которого является выраженное нарушение двигательных функций. Болезнь характерна для людей старшего возраста и называется иначе «дрожательный паралич», что указывает на основные симптомы: постоянное дрожание (тремор) и повышенную скованность мышц (ригидность), сложность выполнения направленных движений, сложности при ходьбе и удерживании равновесия.

Эти симптомы в начале XIX века впервые описал врач Джеймс Паркинсон в «Эссе о дрожательном параличе», поэтому заболевание и получило имя ученого.

Болезнь Паркинсона – проблема преклонных лет: если у людей до 60 лет она встречается с частотой 1 больной на 100 приближающихся к этому возрасту, то после 60 лет медицинская статистика насчитывает уже 5 пациентов с этим диагнозом среди 100 пожилых людей. Мужчин по неизвестной науке причине это заболевание поражает чаще, чем женщин.

Автор: Отдел новостей «В»