Единая, монолитная, длиною в 25 метров Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт подпорных стен. Так, на улице Командорской, 11 компания-подрядчик ООО СК «Автобан-ДВ» по заказу городской администрации возводит новую подпорную стену взамен старой конструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок подпорной стены запроектирован единой конструкцией из монолитного железобетона. Объект будет длиной 25 метров и переменной высотой от 2 до 2,7 метра. По длине конструкция разделена на две секции специальным швом.

Прежде чем приступить к устройству армированного монолитного фундамента, рабочие выполнили демонтаж старого объекта, провели земляные работы. После реконструкции подпорной стены – с проведением гидроизоляции и установкой новой дренажной системы – будет благоустроена прилегающая к ней территория с восстановлением покрытия проезжей части.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по капремонту подпорных стен в краевой столице осуществляются для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов. Гарантийный срок объекта – 5 лет. Обнаруженные за это время дефекты подрядчик устраняет за свой счет.

До конца года во Владивостоке планируется отремонтировать 15 подпорных стен. Новые прочные конструкции уже появились на ул. Громова, 4, Терешковой, 3а, Борисенко, 8, Уборевича, 14, Русской, 59/1. В настоящее время строительные работы ведутся на улицах Адмирала Юмашева, 16, Командорской, 11, Спиридонова, 15 и на Океанском проспекте, 110. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать подпорные стены на ул. Героев-тихоокеанцев, 24а, Нейбута, 25, Гульбиновича, 25, Добровольского, 23, Кипарисовой, 16–18 и Ватутина, 4.

Автор: Отдел новостей «В»