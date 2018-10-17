Штаб создан, реагенты готовятся, спецтехнику берет в лизинг Во Владивостоке полным ходом ведется подготовка к уборке и содержанию городских территорий в зимний период. Зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 км дорог (это порядка 1000 улиц).

На муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» ведется переоборудование, обслуживание и диагностика спецмашин, а также подготовка к работе завода по производству жидкого реагента, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

«В цикл зимней уборки города входит сгребание и подметание снега, обработка улиц твердыми противогололедными материалами и жидкими реагентами, погрузка и вывоз снега, ручная уборка лестниц, остановок общественного транспорта и пешеходных зон, а также вывоз мусора, – рассказали в управлении дорог и благоустройства. – Для реализации поставленных задач создан оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда, на городском дорожном предприятии ведется подготовка спецтехники и водительского состава, а также приготовление противогололедных материалов. Так, на ноябрь – декабрь текущего года предусмотрено 1500 кубометров жидкого реагента и 7500 тон песко-соляной смеси. Ведется закупка реагентов на следующий год».

Предстоящей зимой в уборке города от снега планируется задействовать 130 единиц техники – 112 единиц основной и 18 вспомогательной. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы-щетки, машины для нанесения жидких противогололедных материалов, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, роторный снегоочиститель и самосвалы для вывоза снега, подчеркнули в МБУ «СГТ».

Однако потребность в специтехнике для содержания городских территорий остается: имеющегося количества спецмашин недостаточно для своевременной и оперативной уборки всех улиц города. По оценке специалистов, минимальная потребность в дополнительных единицах составляет 66 спецмашин.

Отметим, что в 2017 году администрация Владивостока закупила пять единиц спецтехники – три комбинированные дорожные машины и два малогабаритных погрузчика. В 2018 году приобретено восемь специализированных машин, пять из которых – универсальные пылесосы для уборки города круглый год.

Кроме того, парк коммунальной техники в этом году пополнится еще на 35 единиц спецтехники и 24 единицы навесного и рабочего оборудования: администрация Владивостока берет технику в лизинг – это универсальный погрузчик, шесть тракторов с дорожными щетками, три навесные снегоуборочные машины, пять автомобилей аварийной службы, четыре малых фронтальных погрузчика с ковшами и щетками, пять фронтальных погрузчиков с отвалом для снега и навесным снегоочистительным оборудованием и три автогрейдера, а также 11 комбинированных машин для распределения жидких и твердых реагентов и т. д.

Автор: Отдел новостей «В »