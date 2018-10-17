Одна платежка вместо двух – это удобно Изменение формата квитанций за свет и тепло на способ оплаты не повлияло

С начала октября жители Владивостока, а также Артема, Партизанска и Лучегорска начали получать от энергетиков объединенную квитанцию, в которой выставлены платежи за электричество и горячую воду (в дальнейшем сюда же войдут платежи за отопление). «В» решил узнать, добавило ли все это хлопот потребителям.

Читаем квитанцию

Итак, в едином платежном документе отражены реквизиты двух ресурсоснабжающих организаций (обе входят в группу «РусГидро»): поставщика тепла и горячей воды АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и поставщика электроэнергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК).

Как поясняет пресс-служба ДЭК, при создании новых квитанций энергетики постарались разместить в них всю информацию, необходимую для того, чтобы потребители понимали, из чего складывается плата за каждую коммунальную услугу.

Сдвоенная платежка содержит несколько блоков. В верхнем (информационном) блоке указаны сведения об индивидуальных приборах учета электроэнергии и горячей воды, сроках их поверки, текущих и предыдущих показаниях. Здесь же приведена сводная ведомость по поставщикам, указаны реквизиты лицевых счетов плательщика (их два, и они остались прежними для каждого вида ресурса), суммы начислений и задолженности за каждый коммунальный ресурс и пени за просрочку платежей (если таковая имеется).

Второй блок содержит данные для оплаты. Каждую из услуг нужно оплачивать по ее штрихкоду и реквизитам. Таким образом, средства по-прежнему будут напрямую поступать непосредственно в адрес поставщиков ресурсов. Для удобства потребителей эта информация разделена на две таблицы.

1. Первая посвящена ДГК, здесь отражена сумма к оплате услуг этого поставщика (горячая вода (нагрев) и отопление) с указанием периода, за который произведены начисления. Приведена информация о тарифах, объемах потребления и способах его расчета, нормативах, перерасчетах. Здесь же расположены штрихкод и QR-код, по которым можно быстро оплатить тепловую энергию.

2. Вторая таблица касается ДЭК, здесь указана сумма к оплате услуг этой компании (электроснабжение) с соответствующей расшифровкой, а также штрихкод и QR-код для оплаты. Здесь же рассчитана плата за электроэнергию, потребленную на содержание общедомового имущества (эта информация актуальна для горожан, которые так и не выбрали для своих домов управляющую организацию и по-прежнему оплачивают ОДН непосредственно ресурсоснабжающим организациям; таких домов немного, но они есть).

Ниже размещен блок, в котором отражена информация по перерасчетам за услуги. В случае наличия оснований для перерасчета здесь будет указана причина (основание) перерасчета по каждой услуге и сумма, на которую он произведен.

В самой нижней части квитанции потребители могут найти необходимые телефоны и адреса для обращений, а также телефон своего агента (контролирующего правильность снятия показаний счетчиков) и контакты для передачи этих показаний.

Платим, как обычно

Как объясняют во Владивостокском расчетно-кассовом центре (ВРКЦ) ДЭК, с изменением формата квитанции для потребителей, по сути, ничего не поменялось. Сроки и способы оплаты энергоресурсов сохранены. Без комиссии оплатить счета можно в офисах ПАО «ДЭК», в кассах и терминалах Сбербанка и других коммерческих банках, в системе Сбербанк Онлайн, в почтовых отделениях, на сайте ДЭК.

Главное новшество – то, что вместо двух квитанций мы получаем одну, что само по себе удобно. Кроме того, теперь можно будет оплачивать тепло и горячую воду через кассы ДЭК, расположенные на ул. Октябрьской, 8 и Фирсова, 4.

Если вы привыкли оплачивать коммунальные и жилищные услуги через терминал, повторимся: каждую услугу следует оплачивать по ее штрихкоду и реквизитам (отдельно свет, отдельно тепло и горячая вода).

– Не изменилась схема оплаты и через онлайн-кабинеты. Вы по-прежнему ищете в перечне поставщиков услуг отдельно ДЭК и отдельно ДГК и каждой организации переводите причитающуюся ей сумму, – поясняет начальник ВРКЦ Павел Серов.

Напомним: список клиентских офисов ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» по каждой территории можно найти на сайте dvec.ru в разделе «Физическим лицам – Расчеты за тепловую энергию и горячее водоснабжение».

Автор: Лика ТКАЧЕНКО