Девяностые. Они уже скрылись за поворотом… Да, это нашей истории строки. Фотостроки, если уж быть совсем точным. Нашей с вами, дорогие читатели, истории, ведь газета «Владивосток» 30 лет идет с вами рука об руку. Наши журналисты и фотокорреспонденты всегда были и остаются в центре событий, фиксируя жизнь города и края, их жителей в будни и праздники. Год за годом, год за годом…

У нас с вами есть возможность остановиться, оглянуться, посмотреть, как молоды мы были и как многое изменилось в нашей жизни. А ведь прошло-то всего ничего…

Вы сегодня в состоянии себе представить, чтобы люди толпой ломились в ювелирный? Или попадали в аварию на совершенно пустой дороге, стояли в очереди к телефону-автомату? Или попадали в аварию на совершенно пустой дороге? А вы помните, как много было митингов в ту пору и как нам казалось, что если мы в очередной раз «отречемся от старого мира», непременно «до основанья», то «затем» уж точно все будет намного-намного лучше? Наверное, эти фото стоит показывать нашим детям и внукам, а заодно объяснять им, что не построишь ничего хорошего, лишь огульно, наотмашь разрушая…

Это наша жизнь на фото. Мы шли сквозь 90-е, несмотря ни на что, с улыбкой и надеждой. Радовались новым нарядам, вопили от восторга на полных трибунах «Динамо», наблюдая за игрой обожаемого «Луча», покупали детям забавные «компьютеры» и отправляли их всем классом на лыжные прогулки зимой. Мы с интересом наблюдали, как растет на месте бывшего куска Миллионки «сквер со слониками». Кто сегодня вспомнит, где он был, куда и почему переезжал? Мы ходили на новомодные видеодискотеки и дансинг (оркестр МГУ – читай на стр.2) и, скорее уже по инерции, на последние демонстрации в честь советских праздников. Мы жили – вы, наши читатели, и ваша газета. Вместе. Рядом. Вот уже 30 лет. И дальше только вперед!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ