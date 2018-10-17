Решать проблемы с жильем молодым семьям станет проще Систему участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей» упростят во Владивостоке. Администрация города предлагает изменить существующий порядок формирования списков участников программы. С этой инициативой специалисты муниципалитета обратятся к руководству Приморского края, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в соответствии с федеральным законодательством порядок формирования органами местного самоуправления (МСУ) списков молодых семей – участников программы определяет администрация региона. Многолетний опыт реализации программы в приморской столице, а также анализ региональных практик показали, что в программу необходимо внести изменения. Например, в части порядка формирования списков молодых семей. В связи с этим было принято решение подготовить обращение на имя врио губернатора Приморья.

– Мы проанализировали, как участниками программы становятся в других городах, – рассказывает замначальника управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Андрей Цуренко. – Выяснилось, что во многих из них это можно сделать на портале Госуслуг и в отделениях МФЦ без каких-либо ограничений. Такая практика существует в Тюмени, Мурманске, Оренбурге и других городах. Это, во-первых, удобно, а во-вторых, гарантирует прозрачность предоставления жилищных субсидий.

Действующий порядок в ряде случаев предусматривает издание органом МСУ отдельного решения о том, что молодая семья имеет достаточные доходы для участия в программе. Но это представляется нецелесообразным, поскольку оценку доходов молодой семьи можно проводить в рамках принятия органом МСУ решения о признании ее участницей программы.

Способ определения очередности в списке участников программы тоже требует дополнительной детализации. Необходимо учитывать не только дату принятия решения о признании семьи участником программы и дату подачи соответствующего заявления на участие в ней, но и дату признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Важным вопросом также является реализация права молодых семей, где отец или мать достигли предельного возраста участия в программе (35 лет), в приоритетном порядке.

Предлагаемые изменения, уверены в администрации города, повысят доступность участия в программе, прозрачность предоставления жилищных субсидий, уровень социальной защиты молодых семей и улучшат их положение.

Справка «В»

С начала 2018 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014–2019 годы социальная выплата уже предоставлена 109 молодым семьям. Деньги они могут потратить на приобретение жилого помещения или индивидуальное жилищное строительство. Только в сентябре выплаты получили 10 семей на общую сумму 9 млн рублей.

Автор: Отдел новостей «В»