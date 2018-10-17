Где поработать до заслуженного отдыха? Специализированные консультационные пункты для безработных предпенсионного возраста открылись в отделениях Приморского центра занятости населения. Сюда могут обратиться граждане в возрасте 50+ и узнать об услугах в сфере занятости. Специалисты объяснят, с чего начать поиск работы, какие документы нужны для получения той или иной услуги, как встать на учет в службе занятости.

Всего в городах и районах края открыто 29 таких пунктов, сообщает primorsky.ru. За консультацией уже обратились около 250 граждан предпенсионного возраста. Наиболее востребованными подобные консультации оказались в Артеме и Спасске-Дальнем.

Сегодня перед службой занятости стоит важная задача – помочь в трудоустройстве гражданам, которым до выхода на заслуженный отдых осталась пара-тройка лет. С ними ведется адресная работа, в том числе с использованием портала «Работа в России» в части размещения резюме и самостоятельного поиска работы.

Какие специальности востребованы, как можно бесплатно переобучиться или повысить квалификацию, как получить услугу по профориентации или психологической поддержке – все это можно узнать в консультационных пунктах.

– Важно не дать опустить руки тем, кому вручили справку о скором сокращении в связи с выходом на пенсию, – отмечают специалисты. – Первое, что нужно сделать после увольнения в этом случае, – встать на учет в центре занятости. Помимо прочего, это поможет сохранить средний заработок работника до трех месяцев после увольнения.

Консультационные пункты при центрах занятости начали работать в рамках комплекса мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста на 2018–2020 годы. Разработчики документа акцентировали внимание на особой роли работодателей в этом вопросе. Как подчеркивают в департаменте труда и социального развития, здесь не обойтись без тесного взаимодействия с руководителями предприятий и организаций.

– Мы очень рассчитываем на социальную ответственность работодателей в отношении сотрудника предпенсионного возраста. В свою очередь, гарантируем консультативную и иную помощь в вопросах, связанных с документацией и отчетностью перед контролирующими органами, – заверили в ведомстве.

Адреса и телефоны специалистов центра занятости населения, которые могут проконсультировать по вопросу работы с отчетностью, а также формы новой отчетности можно найти на официальном сайте департамента труда и социального развития.

Автор: Отдел новостей «В»