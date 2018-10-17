Футбольный турнир памяти народного учителя СССР Николая Дубинина открывает спортивные таланты Традиционный турнир по футболу среди школьников Владивостока 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения, посвященный памяти народного учителя СССР Николая Дубинина, состоялся 13-14 октября. Соревнования, которые организовал и провел уже в девятый раз Фонд Николая Николаевича Дубинина, привлекли внимание всей спортивной молодежи приморской столицы.

Как рассказал «В» председатель фонда заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР, кавалер ордена Почета Валерий Семенов, организаторы турнира выражают большую благодарность администрациям средних школ № 77 и № 2, на стадионах которых встречались команды-участники.

– Все матчи прошли организованно, за что отдельное спасибо директору МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу» Алексею Казанцеву, – говорит Валерий Яковлевич. – Много было борьбы, азарта, да и ребята, надо отдать им должное, показали технический футбол, несмотря на юный возраст.

Команды-победители и призеры получили кубки, медали, лучшие игроки и тренеры – денежные призы.

Фонд Николая Дубинина и родители юных спортсменов обращаются к администрации Приморского края с просьбой решить проблему футбольного поля для МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу», так как у спортшколы нет своей базы для тренировок.

Команды-победители и лучшие игроки

Юноши 2009-2010 г.р.:

1. «Павино» (тренер-преподаватель Алексей Сенюшкин).

2. «Старт-Альтерна» (тренер-преподаватель Никита Абраменко).

3. «Спарта» (тренер-преподаватель Евгений Жарков).

Лучший вратарь – Семен Бакунин, команда «Арсенал».

Лучший защитник – Артем Нуйчев, команда «Старт-Альтерна».

Лучший нападающий – Максим Вдовиченко, команда «Павино».

Лучший бомбардир – Павел Рославцев, команда «Арсенал».

«Самый благородный игрок» – Леонид Почеп (Спарта-ДЮСШ).

Юноши 2007-2008 г.р.:

1. «Павино» (тренер-преподаватель Максим Белокур).

2. «Истон-Сити» (тренер-преподаватель Алексей Матус).

3. «Спарта» (тренер-преподаватель Александр Аболь).

Лучший вратарь – Сергей Хардин, команда «Истон-Сити».

Лучший защитник – Владимир Кочугин, команда «Павино».

Лучший нападающий – Георгий Сентяков, команда «Спарта».

Лучший бомбардир – Лев Соломинский, команда «Павино».

Автор: Отдел новостей «В»