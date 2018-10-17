Футбольный турнир памяти народного учителя СССР Николая Дубинина открывает спортивные таланты
Традиционный турнир по футболу среди школьников Владивостока 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения, посвященный памяти народного учителя СССР Николая Дубинина, состоялся 13-14 октября. Соревнования, которые организовал и провел уже в девятый раз Фонд Николая Николаевича Дубинина, привлекли внимание всей спортивной молодежи приморской столицы.
Как рассказал «В» председатель фонда заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР, кавалер ордена Почета Валерий Семенов, организаторы турнира выражают большую благодарность администрациям средних школ № 77 и № 2, на стадионах которых встречались команды-участники.
– Все матчи прошли организованно, за что отдельное спасибо директору МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу» Алексею Казанцеву, – говорит Валерий Яковлевич. – Много было борьбы, азарта, да и ребята, надо отдать им должное, показали технический футбол, несмотря на юный возраст.
Команды-победители и призеры получили кубки, медали, лучшие игроки и тренеры – денежные призы.
Фонд Николая Дубинина и родители юных спортсменов обращаются к администрации Приморского края с просьбой решить проблему футбольного поля для МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу», так как у спортшколы нет своей базы для тренировок.
Команды-победители и лучшие игроки
Юноши 2009-2010 г.р.:
1. «Павино» (тренер-преподаватель Алексей Сенюшкин).
2. «Старт-Альтерна» (тренер-преподаватель Никита Абраменко).
3. «Спарта» (тренер-преподаватель Евгений Жарков).
Лучший вратарь – Семен Бакунин, команда «Арсенал».
Лучший защитник – Артем Нуйчев, команда «Старт-Альтерна».
Лучший нападающий – Максим Вдовиченко, команда «Павино».
Лучший бомбардир – Павел Рославцев, команда «Арсенал».
«Самый благородный игрок» – Леонид Почеп (Спарта-ДЮСШ).
Юноши 2007-2008 г.р.:
1. «Павино» (тренер-преподаватель Максим Белокур).
2. «Истон-Сити» (тренер-преподаватель Алексей Матус).
3. «Спарта» (тренер-преподаватель Александр Аболь).
Лучший вратарь – Сергей Хардин, команда «Истон-Сити».
Лучший защитник – Владимир Кочугин, команда «Павино».
Лучший нападающий – Георгий Сентяков, команда «Спарта».
Лучший бомбардир – Лев Соломинский, команда «Павино».
Автор: Отдел новостей «В»