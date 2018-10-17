Meine Liebe, мне скучно без тебя. Как и 70 лет назад Семья из Владивостока отметила благодатную свадьбу и получила поздравления со всех концов страны

Вы помните дату бракосочетания своих знакомых? Про свою бы не забыть, вздохнут многие из нас. А вот о юбилеях семьи Какуркиных помнят не только многочисленные друзья, но и сослуживцы.

А все почему? Василий Дмитриевич в свое время публично заявил, что в его семье два главных праздника – Новый год и очередная годовщина свадьбы. Вернее, свадьбу он поставил даже на первое место. Вот и начинают звучать в квартире Василия Дмитриевича и Марии Ивановны еще за неделю до торжества многочисленные звонки с поздравлениями со всего бывшего Союза…

На всю оставшуюся жизнь

Началась их семейная жизнь в далеком 1948 году, когда Василий Дмитриевич после окончания Второго автомобильного училища Красной армии (Орджоникидзеградское военное автомобильное училище) приехал служить на Дальний Восток – под Советской Гаванью стоял авиационный полк, куда Василий Какуркин был направлен в техническую часть командиром автомобильного взвода.

Представляете себе бытовую жизнь в гарнизоне на окраине небольшого городка (Совгавань тогда только-только получила статус города)? Из всех развлечений – кино да танцы. Ну еще домашние посиделки по случаю государственных праздников, которые отмечались в советских семьях на широкую ногу. На одно из таких торжеств и попал Василий – его в дом Марии привел сослуживец. Привел, знакомит и вроде как в шутку желает: «На всю дальнейшую жизнь». Кто бы знал, что пожелание пророчеством станет…

Это для нас, разбалованных практикой пробных браков, свадьба 18-летней девчонки и 21-летнего парня нечто несуразное. А для прежних поколений дело обычное. И из-за окончившейся недавно войны, и из-за общего стремительного ритма жизни страны молодежь тогда спешила жить. Это общая картина поколения. А есть еще и частности – любовь, например.

– Нам было скучно расставаться, – разводит руками Василий Дмитриевич. – После фильма или танцев (я же танцевать и не любил, и не умел, а ради нее стал практически завсегдатаем местных танцплощадок) стояли возле ее калитки и разговаривали. Час, два, три… И все никак разойтись не могли. Уже вроде все темы обговорили – и фильм последний обсудили, и сплетни последние, а все равно расстаться не получалось. Так что решение пожениться было вполне логичным.

И ничего, что кольцо он ей подарил только через 25 лет совместной жизни.

– А сам-то до сих пор ходит неокольцованный, – смеется Мария Ивановна.

Лучшие офицерские жены – из деревенских

Самый страшный враг молодых семей – и военных, и гражданских – это быт. Так вот, чтобы быт не разбивал офицерские семьи, молодым лейтенантам нужно жениться на деревенских девчонках, не избалованных цивилизацией больших городов. Это мой личный вывод из жизнеописания семьи Какуркиных.

18-летняя Маша воспринимала службу мужа правильно: как его главное дело. Для нее были в порядке вещей и комнатушка в офицерском доме с общей кухней, которую еле-еле удалось мужу выхлопотать лишь на третий год семейной жизни, и постоянное отсутствие супруга дома…

– Мы 15 лет жили в этом режиме: рано утром ушел, поздно вечером пришел. Детей по большей части видел спящими. Одним словом, в своем доме я был словно гость, – вспоминает Василий Дмитриевич.

Хотя нет, однажды все-таки Мария Ивановна взбунтовалась. По переводу во Владивосток (их часть располагалась на станции Океанской) семью с уже двумя детьми поселили в девятиметровую комнатушку. На минуточку, четыре человека на этих девяти метрах должны были спать, есть, проводить досуг… Сегодня сложно представить, согласитесь? Поэтому Мария Ивановна набралась смелости и отправилась аж к самому командующему ВВС! Но жилищный вопрос решила. По приказу начальства руководство части проинспектировало имеющийся жилфонд, выявило самозахват комнаты неким прапорщиком и восстановило справедливость. Получила семья Какуркиных себе во владение целых две комнаты, правда, кухня опять была общей.

– Заходишь туда – первый жарит, второй парит, а третий голодный, – смеется Василий Дмитриевич. – Но жили дружно, в кухонных скандалах не участвовали.

Вторая карьера Василия Дмитриевича. Милицейская

Слушаешь про их жизнь, и такое ощущение складывается, будто все в ней было гладко и сладко. Увы, и в их жизни были свои катаклизмы.

Одно из испытаний, что коснулось их семьи, – знаменитое хрущевское сокращение армии 1961 года. Тогда 200 тысяч военных было отправлено на вольные хлеба. В их числе оказался и Василий Дмитриевич. Он к тому времени служил в военной школе связистов – преподавал автодело.

– Сначала автомобильное направление сократили, а чуть позже и вовсе школу полностью ликвидировали, – вспоминает Василий Дмитриевич. – И вот представьте себе: в 34 года оказываешься на улице с выходным пособием в размере трех окладов, а у тебя двое детей, жена… И пошел я искать себе работу.

Благодаря тому, что Василий Дмитриевич был не просто кадровым военным, а военным-автомобилистом, его тут же взяли в госавтоинспекцию. К слову, сослуживца замполита, с которым он на пару пришел устраиваться, забраковали. Взяли Какуркина на офицерскую должность сначала в ГАИ Первореченского района, а через полгода перевели в краевое управление, где он до пенсии и прослужил, окончив карьеру заместителем начальника краевой ГАИ в ранге подполковника милиции.

– Ну вот, не было бы счастья, да несчастье помогло: наконец-то муж при доме, при детях, – завожу я свою версию нового этапа семейной истории.

– Как бы ни так, – прерывает меня Мария Ивановна. – Тут уже начались его командировки по краю. Да и тогда не было у меня к его работе никаких претензий, надо значит надо.

А командировок было действительно много – в обязанности Василия Дмитриевича входила инспекция всех крупных ДТП, произошедших на территории Приморья. Так что на все резонансные аварии ему приходилось выезжать лично.

– Так машин было мало, аварий наверняка тоже?

– Верно, машин мало, но дороги были отвратительные, техника уступала нынешней по степени безопасности. Да и профессионализм водителей зачастую… Одна из крупнейших аварий того времени – пассажирский автобус упал с моста в реку Раздольную. Как говорят сейчас, водитель не справился с управлением: случайно не туда повернул руль, сломал мостовые ограждения. В результате 62 человека погибли. Сам-то водитель, к слову, выплыл. Посадили его на 8 лет. Или вот еще на 6 километре (район Снеговой) – вагоны сошли с рельсов и врезались в пассажирский автобус. Погибших в тот раз, слава богу, не было.

Всякие были аварии. Как-то пришлось лететь в один из северных районов: жена начальника райисполкома разбилась, перевернулась в служебной машине. А мужа как раз в центр вызвали, вот я и летел с ним обратно вместе – всю дорогу отпаивал его валерьянкой.

Так что верно: машин было мало, но и штат был небольшой. В краевой ГАИ (помимо инспекторского состава) всего-то работало 11 человек. А так специфика работы не поменялась.

Понимать, уважать и не обижаться

70 лет вместе! Нет, не так – 840 месяцев рядом друг с другом. Потому что ни единого дня, свободного от службы, работы они не провели врозь. В отпуск – вместе, в санаторий – вдвоем. За такой срок люди, вероятно, срастаются где-то на метофизическом уровне.

– Если куда-то выхожу, в магазин например, я точно знаю: через 20–30 минут Мария Ивановна уже будет стоять у окна – выглядывать меня. Ровно такая же история и со мной: если она задерживается, я занимаю наблюдательный пункт.

– Мне нравится быть вдвоем, – практически одновременно произносят муж с женой.

Мой главный вопрос: как удалось не растерять за столько лет тепло в отношении друг к другу?

– Нужно уважать, стараться понимать и не обижаться из-за мелочей, – перечисляет Василий Дмитриевич вроде бы прописные, но зачастую забытые истины. – Ведь из-за мелочей люди обычно и ссорятся. Подумаешь, тапки не в том месте оставил, ну так переставь, если они тебе мешают! Не нужно копить обиды! Я сам по себе незлопамятный. Кто-то после ссоры может неделями молчать, а у меня и дня не получается.

Да мы и не ссорились. Поначалу было дело – притирались. После… Ну поздно пришел… Или пришел выпивши, – пытается припомнить свои провинности Василий Дмитриевич. На что жена его тут же реабилитирует:

– Вот не сочиняй! Не приходил ты выпивший! А если и случалось, то очень редко, по очень значительным поводам, и вел ты себя при этом вполне достойно!

Честное слово, даже не знаю, кому в этой ситуации стоит завидовать: мужу, которого жена так яростно выгораживает, или жене, которой и мужа попрекнуть не за что?

А знаете, какой самый объективный критерий оценки счастливой семьи? Отношение их детей к семейной жизни. Оба сына также женились в 21 год.

– Я уже работая в ГАИ, заочно учился в Дальрыбвтузе. И среди прочих дисциплин учил немецкий язык. Честно скажу, он мне не давался. Знал я немецких фраз всего ничего. Одна из них – meine Liebe (моя любовь. – Прим. авт.). И я постоянно писал Маше записки: «Meine Liebe, приду во столько-то». Записки лежали на столе, и дети их читали.

– У нас в семье никогда не было скандалов, никогда друг на друга мы не повышали голос. А если и случалось изредка ругаться, то старались делать это наедине, чтобы дети этого не слышали, – добавляет Мария Ивановна.

– Они видели, что мы живем дружно и спокойно, и думали, что такая семейная жизнь – она у всех, – вторит ей Василий Дмитриевич.

Он по-прежнему для нее Василек (честное слово, сама слышала!), она для него – Мариша. Можно ли прожить столько лет бок об бок и не надоесть друг другу? Можно, и они оба это знают. Но ей все равно нужны подтверждения.

– Я ведь тебе не надоела? – ответа на вопрос она не ждет. Она его и так знает.

Автор: Анжелина ШИЛАН