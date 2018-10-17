В снегопад никому не дадут застрять на перевале Навыки помощи автомобилистам в условиях непогоды отрабатывают пожарные, спасатели и службы жизнеобеспечения Приморья, сообщает primorsky.ru. С приближением холодного времени года подобные тренировки очень актуальны, особенно для муниципалитетов, на территории которых находятся высокогорные перевалы.

По информации государственного краевого учреждения (ГКУ) по пожарной безопасности, ГО и ЧС, одна из первых тренировок прошла в Дальнегорском городском округе в районе Высокогорского перевала. Здесь были сосредоточены силы и средства 37-й пожарной части – автоцистерна и пункт обогрева на базе автомобиля КамАЗ, а также экскаватор Примавтодора. Таким образом, подчеркнули специалисты, было отработано взаимодействие по оперативному выдвижению сил и средств в район условной ЧС. Аналогичные тренировки запланированы и в других районах края.

Кроме того, в эти дни пожарные проводят тренировки на объектах теплоэнергоснабжения в связи с началом отопительного сезона. В рамках пожарно-тактических учений отрабатываются практические действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, ликвидации условных ЧС.

Особое внимание специалисты уделяют работе с населением по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации домового отопительного оборудования – печного, котельного и электрического типа нагрева, содержания придомовых территорий в осенний пожароопасный период и противопожарным мерам при посещении гражданами лесных массивов.

Так, 9 октября на острове Попова (Владивостокский городской округ) прошли учения по ликвидации условного пожара на местном объекте теплоэнергоснабжения. В них были задействованы работники пожарной части противопожарной службы по охране острова Попова – филиала № 3 ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Автор: Отдел новостей «В»