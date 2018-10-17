Дети в безопасности: если тревога, то только учебная На подготовку муниципальных школ и детских садов к учебному процессу во Владивостоке в этом году было выделено 440 млн рублей. Это вдвое больше обычной ежегодной суммы, уточняет пресс-служба мэрии.

Юные воспитанники детсада № 41 точно знают: пожарная эвакуация – «это когда надо быть внимательным и слушать воспитателя», «как только звучит тревога, надо строиться и выходить». Кроме установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) в саду приняты и другие меры безопасности: работает аварийный свет, есть эвакуационные лестницы и запасные выходы. Тренировочные эвакуации здесь, как и в остальных детсадах города, проходят раз в три месяца.

– Помимо тренировок по эвакуации с детьми проводятся различные игры на тему пожара. Например, на физкультуре они учатся передвигаться ползком, а на уроках творчества рисуют пожарные машины. Мы читаем художественную литературу, которая помогает учиться правильным действиям в чрезвычайных ситуациях, – рассказывает воспитатель Инна Матвиенко.

Cистемы АПС сегодня установлены во всех учреждениях образования города, но в некоторых подходит к завершению срок их эксплуатации. Их оперативно меняют. В этом году благодаря дополнительным бюджетным средствам в 12 школах и 11 детсадах удалось установить новые АПС.

В 36 школах и садах проведен ремонт противопожарных водопроводов. В 7 школах, 19 детских садах и одном учреждении дополнительного образования заменены противопожарные двери. В 9 детсадах организованы дополнительные эвакуационные выходы.

Кроме того, во всех школах и детских садах ведется работа с самими детьми. Педагоги организуют тренировочные эвакуации, семинары и многие другие мероприятия, чтобы научить своих воспитанников не паниковать и точно знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Автор: Отдел новостей «В»