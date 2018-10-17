Сквозь огонь, электричество и трубы Нештатное аварийно-спасательное формирование ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» успешно провело аттестационные учения

26 сентября на базе Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» прошли тактико-специальные учения с нештатным аварийно-спасательным формированием. Специалисты предприятия получили высокую оценку экспертной группы объектовой аттестационной комиссии ПАО «Газпром».

На востоке России в рамках Восточной газовой программы, которую реализует ПАО «Газпром», активно формируются новые центры газодобычи и единая система транспортировки газа. Они обеспечат поставки газа потребителям регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока на долгосрочную перспективу, а также позволят организовать новый мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Активное участие в этом проекте федерального значения принимает ООО «Газпром трансгаз Томск». Большой газ в край пришел в 2011 году. Сегодня на голубом топливе работает Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ на острове Русском, завод «Звезда» в Большом Камне. Готовятся к реализации масштабные проекты в Уссурийске и других городах.

Необходимость нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) очевидна, она обусловлена требованиями федерального законодательства. Подготовленная и укомплектованная команда специалистов предприятия способна оперативно и профессионально реагировать на любые чрезвычайные ситуации (ЧС) на участках газопровода и производственных объектах компании.

В ходе учений проверялась профессиональная подготовка спасателей, а также полнота и качество обеспеченности НАСФ оборудованием, инструментом и другим имуществом. Учебные вопросы были отработаны на четырех ситуациях.

Первая – взрыв баллона с пропаном на территории стационарного сварочного поста, вследствие чего произошло возгорание конструкций и оборудования. Обнаружен один пострадавший, но предположительно под завалом имеется второй. Главная задача – спасти людей и оказать им первую помощь. Мелочей здесь быть не может. От организованности и слаженности работы команды зависят человеческие жизни.

Корреспондент «В» не успевал следить за действиями спасателей. Тем более что одновременно выполнялось сразу несколько заданий. Вот возгорание ликвидировано, и пока одни члены команды оказывали пострадавшему первую помощь, другие уже принялись за высвобождение из завала второго пострадавшего. Дополнительной преградой стала стена из бетонных блоков. Оперативно разобрав ее, спасатели добрались до участка трубы с заточенным в ней человеком. Гидравлическими ножницами был перерезан прут, насквозь пробивший стенки трубы. Затем человека извлекли из завала, оказали первую помощь и передали специалистам санитарного поста. Все действия координировались по радиосвязи через сменного диспетчера.

Вторая ситуация: возле трансформаторной подстанции обнаружен работник, получивший поражение электрическим током. Выполнение задачи осложнено работой в зоне поражения электричеством. Третья ситуация: на технологической площадке эстакады по обслуживанию коммуникаций обнаружен работник без сознания. Специфика ситуации – выполнение работ на высоте.

И, наконец, четвертая ситуация: в районе съезда на площадку производственной базы с автодороги Хабаровск – Владивосток произошло ДТП. В кабине автомобиля заблокирован пострадавший. Спасателям пришлось использовать слесарные навыки: демонтировать заклинившую дверь автомобиля, деблокировать и извлечь человека из кабины, оказать первую помощь и доставить на санитарный пост.

– Сегодня все мы смогли убедиться, что вы, как обученные и аттестованные спасатели, четко, со знанием дела, правильно и умело выполняли все поставленные задачи, – подвел итоги учений Юрий Захряпин, начальник специального отдела ООО «Газпром трансгаз Самара», руководитель экспертной группы объектовой комиссии Минэнерго России по аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром». – Особое внимание я обращаю на качество медицинской подготовки. Считаю, что ваше подразделение отлично подготовлено, хорошо и качественно укомплектовано. В качестве окончательного вывода, как руководитель экспертной группы комиссии, я буду рекомендовать аттестовать ваше формирование на право проведения аварийно-спасательных работ.

По словам Андрея Белова, командира НАСФ (по штатной должности – инженер участка ГРС Приморского ЛПУМГ), учения прошли успешно благодаря серьезной подготовке.

– После того как мне предложили стать командиром нештатного аварийно-спасательного формирования, мы с ребятами в полном составе были командированы на обучение в Хабаровск, куда приезжали наставники-спасатели специализированного учебного центра ПАО «Газпром», – рассказал он. – Там проходили специальную подготовку: медицинскую, альпинистскую, пожарную, на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ. С одним из спасателей мы в этом году также прошли обучение на факультете дополнительного профессионального образования Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС в Артеме. После этого проводили занятия и практические тренировки. И, конечно, гордимся тем, что получили положительную оценку комиссии.

Таким образом, в Приморском филиале ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» появилось собственное нештатное аварийно-спасательное формирование. Это особенно важно, учитывая, что в Приморье активно реализуется Восточная газовая программа ПАО «Газпром». А это означает, что количество производственных объектов и участков газопровода, расположенных порой в удаленных и труднодоступных районах края, будет только расти.

Большие планы налагают и большую ответственность. Надежное и бесперебойное газоснабжение возможно только при условии обеспечения должных мер по безопасной эксплуатации газопроводов и сооружений на них. К сожалению, никто не застрахован от ЧС – от аварии и стихийного бедствия до недомогания работника, потерявшего сознание при работе в опасных условиях. Перед НАСФ стоят очень ответственные задачи. Профиль аварийно-спасательных работ широк. К ним относятся разведка зоны ЧС, ввод сил и средств аварийно-спасательных служб и формирований в зону ЧС, оказание первой помощи пострадавшим, поисково-спасательные работы, эвакуация пострадавших из зоны ЧС, а также газоспасательные работы и многое другое.

Нештатное аварийно-спасательное формирование Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» доказало, что профессионально подготовлено, полностью укомплектовано и готово к решению таких задач.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ