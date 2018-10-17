Небудничные вопросы Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко вновь посвятил выходные дни рабочим поездкам по краю

В субботу глава региона посетил Уссурийск, а воскресенье провел в Михайловском районе. Дороги, медицина, защита от наводнений – эти проблемные темы звучали чаще остальных, но были далеко не единственными, требующими внимания властей и своевременных решений.

Медицина по-новому

В Уссурийске врио губернатора посетил городскую детскую больницу. Важность этого медучреждения колоссальна. Оно обслуживает пациентов из пяти районов Приморья. Но новое оборудование последний раз закупалось в 2011 году. По итогам осмотра Олег Кожемяко дал поручение дооснастить уссурийскую детскую больницу современной медтехникой.

– Департаменту здравоохранения поручено заложить в бюджете 2019 года 38 млн рублей на приобретение новой аппаратуры для этой больницы. Будет куплен аппарат искусственной вентиляции легких, аппаратура для наркоза и УЗИ, газовый анализатор крови. Рассмотрим еще возможность приобретения оборудования для обновления отделения детской реанимации, – заверил врио губернатора.

Он подчеркнул, что эти меры позволят медучреждению обслуживать пациентов на более качественном уровне, а также привлекать молодых специалистов, которым интересно работать на современном оборудовании.

Глава региона высоко оценил кадровую практику больницы: молодым специалистам здесь не только предоставляют служебное жилье, но и компенсируют по 10 тысяч рублей ежемесячно на съем квартиры, если служебной не хватило.

– Отличная практика, мы распространим ее на другие муниципалитеты. Для привлечения молодых врачей в отрасль также нужны подъемные, компенсация стоимости услуг ЖКХ. Все это мы будем вводить в Приморье, – обозначил он.

Тем более что платформа для качественного рывка приморской медицины уже создана. По обращению Олега Кожемяко Приморью направят 1,7 млрд рублей на решение проблемы закредитованности медицинских учреждений. Федеральное финансирование в размере 500 млн рублей регион получит и на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения. Также поддержано предложение врио губернатора Приморья по разработке плана модернизации здравоохранения края и обеспечению отрасли специалистами.

И мокрого места не оставят

Следующей точкой на уссурийском маршруте Олега Кожемяко стала территория на Солдатском озере, где будет построена водозащитная дамба.

Как доложил глава Уссурийска Евгений Корж, на предотвращение наводнений городу требуется 20 млн рублей. Глава региона отметил, что эти средства из краевого бюджета направят в ближайшее время. И поставил задачу: сосредоточиться на завершении разработки проектно-сметной документации строительства новой дамбы.

– Председателю правительства Дмитрию Медведеву о ситуации в Уссурийске сообщил. Он принял решение направить Приморью 3,7 млрд рублей на строительство защитных сооружений. В Уссурийске специалисты должны провести работы в ближайшее время, чтобы максимально оперативно после прохождения экспертизы мы приступили к строительству, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Новая дамба проектируется таким образом, чтобы защитить от подтопления сам Уссурийск и все села, входящие в городской округ. Вопрос с инженерной защитой от наводнений будет решаться не только в Уссурийске, но и на других территориях края, которые регулярно подтапливает. В первую очередь это Михайловский и Октябрьский районы.

В Приморье разработан план по защите населенных пунктов от паводков. Он подразумевает проектирование и строительство береговых защитных линий, дамб на территории 13 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском районах, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Лесозаводске. На 2019–2022 годы требуется предварительно 4,3 млрд рублей.

Химичить фермерам не позволят

В Михайловском районе Олег Кожемяко провел встречу с представителями сельскохозяйственных предприятий – резидентами территории опережающего развития «Михайловский». Одним из главных вопросов обсуждения стало введение дополнительных мер поддержки для фермерских хозяйств.

Директор департамента сельского хозяйства Андрей Бронц отметил, что ранее в связи с острой необходимостью поднять земли в крае все меры поддержки были направлены на растениеводство. Сегодня есть возможность помочь предприятиям, занимающимся животноводством. Однако необходимо выработать строгие критерии, которые позволят отсекать недобросовестных фермеров.

– Есть много хитрых, которые сдают землю иностранцам, но фирму регистрируют. В итоге там работают китайцы, а фермер приходит к нам, статистикой отчитывается, что это его площади, и пытается получить поддержку, – отметил глава ведомства.

Напомним, что «В» неоднократно поднимал эту тему на страницах газеты. Тот факт, что фермеры из Поднебесной зачастую используют нелегальную и вредоносную химию, регулярно подтверждают представители надзорных ведомств.

«Наемные рабочие из Китая безвозвратно уничтожают в Приморье земли сельскохозяйственного назначения, применяя на полях неизвестные ядохимикаты», – цитировал «В» заявление, сделанное минувшей весной Александром Космыниным, возглавлявшим тогда отдел земельного надзора краевого управления Россельхознадзора. «Очень много китайских земледельцев на территории Уссурийского городского округа, Октябрьского района. И, что самое страшное, мы не знаем, какие они применяют химикаты для борьбы с сорняками и повышения урожайности», – заявил Космынин во время публичного обсуждения работы ведомства.

В нынешней рабочей поездке глава региона подчеркнул, что такие фермеры не будут работать на приморской земле.

– Землю можно изъять. Направить на нее непосредственно Россельхознадзор, Росприроднадзор. Если там еще применяются запрещенные гербициды или какие-то другие запрещенные средства обработки земли, взять анализ этой земли, расторгнуть договор и запретить ее использование. Поэтому если у кого-то есть желание работать по такой схеме, то однозначно она не пройдет, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Школы новые нужны

В самом райцентре, селе Михайловка, Олег Кожемяко посетил среднюю общеобразовательную школу имени Андрея Крушанова. Как рассказала ее директор, здание школы, построенное в 1973 году, спустя 45 лет остро нуждается в ремонте: местами протекает крыша, деревянные окна пропускают холод, а спортивный зал не соответствует современным требованиям.

Вице-губернатор Константин Межонов доложил, что на ремонтные работы в школе средства в бюджете края уже заложены. В 2019 году планируется заменить окна и отремонтировать кровлю, в 2020-м – обновить спортзал. На эти цели муниципалитету из краевой казны направят около 13 млн рублей. Сейчас район уже готовит проектно-сметную документацию на проведение работ.

Олег Кожемяко осмотрел здание школы: побывал в кабинетах инклюзивного образования, информатики, труда, в спортивном и актовом залах. По итогам осмотра он поручил ускорить работы по проведению ремонта и предусмотреть дополнительные расходы на проведение в школе вентиляции.

Однако, по словам педагогов, основная проблема заключается даже не в техническом состоянии здания. Сейчас в образовательном учреждении обучаются 1200 ребят, 235 из них, ученики начальных классов, учатся во вторую смену.

– Но нам очень сложно и в первую смену. Мы буквально каждый уголок школы используем, чтобы учить в одну смену, – поделилась директор, добавив, что школе необходимы дополнительные площади.

– С учетом того, что начальная школа здесь занимается во вторую смену, есть необходимость строить еще одну школу на 500 мест по новому образцу, по новым технологиям. Это мы будем докладывать в ближайшее время на правительственной комиссии. Надеюсь, что эти объекты войдут в федеральную программу и в 2019 и 2020 годах пройдет капитальный ремонт этой школы, а уже непосредственно строительство – после разработки проектно-сметной документации, – подчеркнул врио губернатора.

Дорожные работы доведут до конца

По традиции глава региона в рамках рабочей поездки провел масштабную встречу с жителями района. Отметим, что перед встречей Олег Кожемяко побывал на реке Михайловке и проверил исполнение данного им во время предыдущего визита поручения по расчистке ее русла и асфальтированию пешеходной дорожки через него. В данный момент работы по расчистке русла уже завершены, ремонт будущего тротуара ведется по плану, сейчас идет отсыпка дорожного полотна.

Основные вопросы жителей Михайловского района были связаны с состоянием дорог. Люди жаловались, что сегодня на многих участках муниципальных трасс разрушено дорожное покрытие. В частности, на пути в село Васильевка стоят три моста, два из которых находятся в аварийном состоянии. Во время паводков объездные участки размывает и село остается отрезанным от районного центра. Не легче ситуация и в селе Первомайском. Сейчас здесь ведется ремонт дороги, но с этим тоже связаны большие неудобства.

– Все, что севернее этой дороги, – там ни окна открыть нельзя, ни белье сушить, ничего нельзя делать, – пожаловался житель Первомайского Роман Приставкин.

Представитель Примавтодора пояснил, что ремонт на дороге в село Первомайское ведется в соответствии с заключенным ранее контрактом. Для того чтобы техника не пылила, дополнительно осуществляется обеспыливание. До конца года работы на семикилометровом участке дороги Михайловка – Дальнее, проходящей через Первомайское, будут завершены.

Олег Кожемяко назвал ситуацию с дорогами в муниципалитете одной из самых проблемных. По его словам, отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры и сложности с проездом людей в райцентр, Уссурийск или Владивосток создают неудобства и, как следствие, вызывают недовольство жителей.

– Здесь нужно решать вопрос кардинально: наполнять тот филиал (Примавтодора. – Прим. ред.), который здесь есть, средствами и создавать, может быть, дополнительный участок, который будет обслуживать узел дорог в Михайловском районе, – сказал врио губернатора, поручив дорожникам взять ситуацию на особый контроль.

По итогам встречи Олег Кожемяко отметил, что проблем в муниципалитете много, но сама территория удачная и по климатическим условиям, и по географическому расположению, и «здесь совместными усилиями можно навести порядок».

– Главное, что у вас есть желание жить, работать на этой земле, видеть какие-то перспективы. Будем делать так, чтобы она шаг за шагом улучшалась, становилась комфортной и людям старшего поколения, кто долгие годы работал на ней и создал здесь фундамент, и молодежи, чтобы видели перспективу. Вот это наша задача, и мы ее будем выполнять и будем работать здесь, на своей родной земле, – резюмировал глава Приморья.

Автор: Евгений СИДОРОВ