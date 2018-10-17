Кто устроил котельным Сибирцево «Сталинград»? Накануне холодов тепловое хозяйство поселка оказалось разукомплектовано и разграблено, а теплосети оголены

Отопительный сезон уже начался в 13 муниципалитетах Приморья. На сегодняшний день к теплу подключаются жилищный фонд и социальные объекты в Арсеньеве, Большом Камне, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Анучинском, Кировском, Красноармейском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах. Запущена также одна котельная во Владивостоке в районе Садгорода.

Кому тепло, а кто не первую зиму замерзает

О том, как идет запуск отопления и когда батареи во всех квартирах приморцев станут горячими, рассказали на пресс-конференции 15 октября директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко и руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края Алена Жигирь, сообщает primorsky.ru.

– Всего начали работу 129 котельных, которые подают отопление на 322 социально значимых объекта и в 220 жилых домов. Самое большое количество жилфонда запитано в Пожарском районе – 128 домов, – уточнила Елена Пархоменко.

Она подчеркнула, что запуск тепла в регионе идет в штатном режиме, все возникающие неполадки оперативно устраняются аварийными бригадами, которых в крае создано около 850. По словам Елены Пархоменко, полностью завершить подключение к теплу потребителей Приморья планируется до конца октября.

Директор департамента также отметила, что при подготовке к отопительному сезону особое внимание уделялось тем населенным пунктам, где возникали сложности в предыдущие зимы. Один из них – поселок Сибирцево, теплоснабжением которого по решению краевых властей теперь занимается КГУП «Примтеплоэнерго».

– Специалисты предприятия завершили работы, влияющие на своевременную подачу тепла. Однако объемы необходимого ремонта таковы, что им придется заниматься еще не один месяц, а масштабные объемы планируются уже на летний период, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Ранее департамент по ЖКХ и топливным ресурсам распространил информацию о том, что для успешного прохождения отопительного сезона запланировано приобрести 22 автоматизированные модульные котельные для муниципалитетов края. Две из них на минувшей неделе уже доставлены в Сибирцевское городское поселение (СГП), каждая на 1,5 мегаватта. Поскольку именно этот населенный пункт, где проживает чуть больше 8 тысяч человек, оказался самым неподготовленным к надвигающимся холодам. По словам главного инженера Примтеплоэнерго Сергея Попова, у предприятия нигде не было таких проблем с подготовкой к зиме, как в Сибирцево.

На минувшей неделе корреспондент «В» вместе с представителями Примтеплоэнерго проинспектировал котельные и тепловые сети в проблемном поселке.

Не осталось даже гаечных ключей

Согласно штатному расписанию многоквартирные дома и объекты соцкультбыта в СГП должны отапливать пять котельных на твердом топливе. Каждая заведена на свой микрорайон. На календаре середина октября, но только котельная № 22 полностью готова к отопительному сезону. На 20-й котельной полным ходом идет ремонт котельного оборудования, теплосетей и замена блоков и тросов системы шлакоудаления. На котельной № 23 также необходима замена 110 метров сетей.

На котельной № 18, обеспечивающей теплом центр Сибирцево, к началу сентября все три котла, в том числе один резервный, были в нерабочем состоянии. Такая же печальная история здесь с питательными насосами и системой шлакозолоудаления. Из четырех фильтров химводоподготовки работали только два. У резервного котла отсутствует рама – часть конструкции, без которой он – кусок металла. Чтобы вернуть котел к жизни, его необходимо разобрать до фундамента и снова собрать. И на это нужно время, которого у ремонтной бригады нет. Можно купить новый котел, но без финансовой поддержки извне предприятие здесь не справится. И, судя по всему, в отопительный сезон 18-я котельная (между прочим, объект повышенной опасности) войдет без резервного котла. Наверное, обслуживающему персоналу надо поставить свечку богу огня Гефесту, чтобы зимой печи не погасли. Иначе поселок замерзнет.

Такое незавидное наследство краевым тепловикам оставило ООО «Живая планета», пять лет – начиная с 2013 года – обслуживавшее котельные СГП по концессионному договору с местной администрацией. До Сибирцево эта компания не имела опыта в теплоснабжении населенных пунктов и никогда не занималась жилищно-коммунальным хозяйством. Какими проблемами для жителей поселка обернулся этот альянс, хорошо известно.

Летом этого года администрация Сибирцевского городского поселения расторгла договор с «Живой планетой» из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Местные депутаты признали, что «по вине данной организации, а также при попустительстве администрации СГП и лично главы СГП Шейко А.Н. отопительный сезон 2017–2018 года по большей части был сорван: в зимне-весенний период 2018 года пгт Сибирцево фактически замерзал, аналогичная ситуация наблюдалась и в селе Монастырище».

Чтобы избежать ЧС с отоплением грядущей зимой, народные избранники попросили руководство края «помочь в решении указанной выше проблемы». После чего теплоснабжение Сибирцевского городского поселения и было передано Примтеплоэнерго. И уже 10 сентября краевая теплоснабжающая организация заключила договор с администрацией поселения и приняла его объекты теплоснабжения.

При этом производственная база, на которой ремонтируется оборудование для котельных, вся техника, в том числе аварийная, до сих пор находятся у бывших арендаторов котельных. Хотя Арбитражным судом Приморского края концессионное соглашение между администрацией СГП и ООО «Живая планета» признано незаключенным.

– Мы работаем в очень непростых условиях, когда все приходится приобретать с нуля: сварочные и газорежущие аппараты, автотранспорт, всевозможное оборудование. При передаче имущества на котельных не осталось даже гаечных ключей! Тем не менее мы прилагаем все усилия, с максимальным привлечением бригад из других наших филиалов, чтобы отопительный сезон на данной территории начался вовремя. Поверьте, это титанический труд, – признался «В» главный инженер Примтеплоэнерго Сергей Попов.

Печи убил уголь

Для реанимации 18-й котельной в Сибирцево прибыла бригада опытных специалистов из Находки. Поэтому энергетики уверены, что отсрочки запуска первого котла не будет. Как не будет и проблем с поставками высококалорийного угля, что также позитивно скажется на теплоснабжении Сибирцево.

По оценке специалистов, именно уголь низкого качества, с большим содержанием примесей, убил печи 18-й котельной. Результат применения такого угля – большая зольность, забитые колосники и повышенная нагрузка на оборудование. Чтобы удалить шлак, приходилось останавливать печи раз в неделю, а то и дважды, как следствие – холод в многоквартирных домах, школах, детских садах, магазинах и административных зданиях.

Как отметил один из слесарей-монтажников ремонтной бригады, отношение бывшего обслуживающего персонала к оборудованию было варварским. Из котельной выжимали все что можно. Первый котел истопники фактически спалили, второй не сожгли чудом. Можно сказать, ему повезло.

На очереди восстановление первого котла, на это уйдет примерно месяц, максимум полтора. Пока нет лютых морозов, ремонт не скажется на теплоснабжении поселка. Между тем уже в середине октября по ночам в этом районе Приморья температура воздуха опускается до нуля градусов. И синоптики прогнозируют в этом году раннюю и бесснежную зиму.

– Я на предприятии с 2001 года, и для меня ситуация с оборудованием котельных в Сибирцево устрашающая. Ничего подобного не видел. Чтобы восстановить котлы на 18-й котельной, мы закупили оборудование на 6 млн рублей: дымососы, транспортерные ленты, топочное полотно, ленты шлакозолоудаления. Благодаря этому третий котел уже отремонтирован и готов к запуску, – рассказал «В» Геннадий Шульга, директор Спасского филиала Примтеплоэнерго (с декабря 2017-го в его подчинении находятся все муниципальные котельные Черниговского района).

Сдавали-то в полной комплектации

Необходимо отметить, что это уже третье пришествие Примтеплоэнерго на территорию Сибирцевского городского поселения. Первый раз оно проработало здесь до зимы 2006 года. После чего, по словам главы администрации СГП Владимира Седина (избранного на эту должность в сентябре нынешнего года уже второй раз – ведь именно он возглавлял поселение 12 лет назад), краевое теплоснабжающее предприятие оставило Сибирцево по приказу тогдашнего губернатора Приморья Сергея Дарькина. Эстафету теплоснабжения поселения подхватило новоявленное МУП СГП «Теплоэнерго», просуществовавшее без малого шесть лет, но так и не справившееся со своими должностными обязанностями.

В декабре 2012 года, после вмешательства в критическую ситуацию с отоплением Сибирцево первого вице-губернатора Александра Костенко, глава поселения Владимир Седин добровольно покинул свой пост. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в населенном пункте Примтеплоэнерго вновь приняло на обслуживание пять поселковых котельных с почти стопроцентным износом оборудования. Ощутимую помощь предприятию тогда оказала администрация края, выделив 11 млн бюджетных рублей на организацию теплоснабжения Сибирцево, а также предоставив трубы и насосы с резервных складов.

– Второй раз мы заходили в Сибирцево 19 декабря 2012 года. Первым делом завезли качественный уголь и спокойно прошли отопительный сезон. Летом подготовили все котельные к будущей зиме и собирались работать здесь и дальше. Но нас заставили свернуться. Новый глава поселения Александр Шейко, теперь уже бывший, заключил договор на отопление поселка с компанией «Живая планета» и передал ей котельные по концессионному договору. Мы сдавали котельные администрации поселения по описи и в полной комплектации. Что сегодня от них осталось, вы видите сами. Котельные разграблены, – объяснил «В» Алексей Сенчин, начальник Черниговского теплового района КГУП «Примтеплоэнерго». – Если бы мы не ушли из Сибирцево пять лет назад, сейчас все было бы прекрасно. И не было бы сегодняшних проблем.

Впрочем, это уже история, о которой многие в поселении забыли.

– Смена власти до добра не доводит. Помните, как в известном кинофильме: белые придут – грабят, красные придут – грабят. В Сибирцево примерно такая же ситуация. Сегодня здесь разруха как после войны. Нам бы хотелось, чтобы администрация края обратила внимание на нестабильную ситуацию с теплоснабжением поселения. Я приглашал в Сибирцево директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елену Пархоменко, чтобы она посмотрела на это безобразие. Но ответа не получил, – говорит Геннадий Шульга.

Вредительство должно быть наказано

Особенно удручающее впечатление производит котельная № 19, от которой остались только стены, труба и огромная куча золы на улице. Хотя еще пять лет назад, когда отоплением Сибирцево занимались краевые тепловики, здесь стояли рабочие котлы, которые отапливали жилые дома в микрорайоне Примболото. Летом 2013 года во время ремонта было установлено шесть новых котлов, отремонтирована насосная группа, смонтировано новое оборудование для золоудаления, внутренние стены и потолок котельной покрасили, побелили, восстановили и оснастили бытовую комнату, душ и санузел. В одном из помещений работала небольшая, но хорошо оснащенная токарная мастерская. Внутри котельной так было чисто, что можно было в домашних тапочках ходить. Лишь техника безопасности не позволяла.

Сегодня от 19-й котельной осталась одна кирпичная коробка. По словам Алексея Сенчина, котельная полностью разграблена и восстановить ее невозможно. Дешевле построить новую или приобрести автоматизированные модульные котельные.

Сейчас бывшие абоненты 19-й котельной переключены на 18-ю. Но технического обоснования этой реконструкции бывшие арендаторы котельных не производили.

– За 19-ю котельную больно и обидно. Пять лет назад мы вложили огромные средства в ее ремонт. Сейчас состояние котельной как после Сталинградской битвы. Это вредительство не должно остаться безнаказанным. В советское время расхитители были бы найдены и понесли бы ответственность за разграбление стратегического объекта, – убеждены энергетики.

Их негодование было услышано. Как стало известно «В», в следственном отделе Следственного комитета по Черниговскому району Приморского края возбуждено два уголовных дела по факту разграбления имущества котельной № 19. Осталось дождаться итогов этого расследования.

Важно знать

Как подчеркнула на пресс-конференции в администрации края, посвященной вхождению региона в отопительный сезон, начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Алена Жигирь, важно не только подать отопление в здание, но и правильно распределить его по внутридомовым системам.

– Зачастую бывает так, что тепло в дом поступает, но по одному стояку тепло, а в другой части дома холодно. Причина заключается в неотрегулированных внутридомовых системах, за исправность которых отвечают управляющие компании и ТСЖ, – пояснила Жигирь.

Для устранения подобных проблем в жилищной инспекции открыта горячая линия. Специалисты принимают обращения граждан о перебоях с теплом в квартирах или об отсутствии отопления по телефону 8 (4232) 243-26-32 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00).

Руководитель жилинспекции обратила внимание на то, что звонить на горячую линию нужно только после того, как со стороны управляющей организации нет реакции на обращения граждан. При обращении в ГЖИ следует сообщить свой адрес, Ф.И.О., кратко описать проблему, название организации, которая обслуживает дом, номер и дату заявки в аварийную службу об отсутствии тепла в квартире или доме.

Также Алена Жигирь напомнила, что обслуживающие организации должны следить не только за состоянием инженерных систем дома, но и за наличием отопления в подъездах, закрывающимися входными дверями, окнами – всем тем, что влияет на сбережение тепла.

Кстати

Отопительный сезон в муниципальных образованиях стартует после соответствующих распоряжений глав местных администраций, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов.

Справка «В»

Напомним, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко во время официального вступления в должность заявил, что в первую очередь удостоверится, что подготовка к зиме в регионе проходит на должном уровне. В этом году на финансирование мероприятий по подготовке ЖКХ края к зиме направлено почти 5,5 млрд рублей, в том числе из регионального бюджета почти 2 млрд.

По данным КГУП «Примтеплоэнерго», на 16 октября 2018 года техническая готовность котельных и тепловых сетей, обслуживаемых предприятием в 32 из 34 муниципальных образований региона (вне зоны интересов КГУП только Владивостокский и Уссурийский городские округа), составляет 97 % и 98 % соответственно.

Автор: Сергей КОЖИН