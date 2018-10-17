Бодался грузовик с виадуком… Ранним утром 16 октября во Владивостоке на объездной трассе Седанка – Патрокл в результате ДТП упал виадук. Во время происшествия никто не пострадал. Железобетонная балка перекрыла проезд автотранспорта в оба направления, сообщает РИА VladNews.

По информации агентства, грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка – Патрокл в районе улицы Басаргина с поднятым кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть.

На месте происшествия работали три единицы техники – краны и экскаватор. Также к ликвидации последствий аварии подключились спасатели МЧС с бензорезами. Они занимались распилкой металлических конструкций с двух сторон. На место обрушения подтягивалась техника по уборке распиленных частей. Завершить аварийные работы и открыть проезд по трассе ответственные лица обещали к 15 часам. На момент сдачи номера в печать этот срок ориентировочно отодвинули до 18.00.

Автор: Отдел новостей «В»