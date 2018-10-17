Конкурс на вакантное место главы Владивостока отложен Дума приморской столицы на своем внеочередном заседании приняла отставку экс-главы Владивостока Виталия Веркеенко, но не смогла запустить процедуру назначения нового главы из-за демарша коммунистов.

Первый вопрос заседания касался официальной процедуры прекращения полномочий Виталия Веркеенко. Его добровольная отставка была принята депутатами единогласно.

Однако по второму вопросу – о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы Владивостока – принять решение не получилось. Фракция КПРФ в городском представительном собрании покинула зал заседаний в полном составе, тем самым сорвав кворум.

Рассмотрение этого вопроса оставшиеся депутаты были вынуждены перенести на следующее заседание думы, которое пройдет через неделю, 25 октября.

Отметим, что 16 октября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, выступая на заседании Законодательного собрания региона, сообщил, что внес в парламент проект закона о возвращении прямых выборов глав городов и муниципальных образований. Во Владивостоке, напомним, прямые выборы мэра отменены с 2015 года. На данный момент городского главу выбирают депутаты думы на конкурсной основе.

– Законопроект предоставляет право в городах и районах самим выбирать своих глав путем всенародного голосования или доверить это дело депутатам, – отметил Олег Кожемяко. – Мое мнение таково: необходимо вернуть людям прямые выборы. Я работал в разных системах, сам был сторонником выборов через депутатов. Могу сказать, что наиболее правильно, когда люди сами решают судьбу своего города и района, выбирая тех кандидатов, чья программа развития муниципалитета наиболее достойна и близка им. Это самый демократичный подход. Только честные и открытые выборы могут вернуть доверие населения к органам власти.

Автор: Евгений СИДОРОВ