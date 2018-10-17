Россия и Китай продолжают сотрудничество и помогают людям 8-й канал и «Народная больница» города Суйфэньхе 10 октября подписали новый договор о сотрудничестве, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что 8-й канал уже более 4 лет освещает деятельность больницы и достижения китайской медицины для российских граждан. Так, за прошлый год на лечение в клинику приехало более 8 тысяч пациентов из Владивостока и Приморского края.

Необходимо сказать, что больница Суйфэньхе оснащена современным медицинским оборудованием, в ней работают высококвалифицированные специалисты. Благодаря небольшому расстоянию между Владивостоком и Суйфэньхе многие приморцы ценят идеи восточной культуры и практическую пользу от методик китайской медицины.

Китайская сторона отметила, что сотрудничество с информационно-рекламным холдингом «БИЗНЕС КЕЙС», в состав которого входит 8-й канал, позволило наладить отношения с большим количеством турфирм, популяризирующих медицинский туризм в Китае. И, конечно же, сотрудничество помогло не только многим приморцам, но и другим дальневосточникам поправить свое здоровье в Поднебесной.

Документ о сотрудничестве подписали координатор по международным связям 8-го канала Галина Блинова и главный врач «Народной больницы» города Суйфэньхе Чэнь Маньчан.

Стороны также обговорили дальнейшую работу. В планах новые проекты, двусторонние встречи, культурные программы.

Автор: Отдел новостей «В»