Аэропорт Владивостока может получить имя графа Муравьева-Амурского. Или адмирала Кузнецова В России объявили конкурс на присвоение 45 аэропортам страны имен выдающихся исторических личностей. Как сообщает ТАСС, конкурс проводится до 5 декабря, а составление списка вариантов для голосования завершат уже 7 ноября.

Выбор будет проходить в формате общенационального конкурса: свои варианты названий могут прислать все желающие. По задумке организаторов конкурса, аэропорты должны получить имена выдающихся людей, связанных с регионами, где они расположены. Этот критерий является приоритетным. Речь идет о деятелях культуры, ученых, общественных деятелях, военачальниках, промышленниках. Сейчас решается вопрос, принимать ли для участия имена политических деятелей.

Международный аэропорт Владивосток также изменит свое название. Приморцы уже присылают в Общественную палату региона, которая проводит конкурс, свои кандидатуры известных россиян, имена которых стоило бы присвоить аэропорту. Как рассказал председатель Общественной палаты края Борис Ступницкий, самые популярные – граф Николай Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, сыгравший важнейшую роль в освоении Дальнего Востока, и адмирал Николай Кузнецов, выдающийся советский военачальник, в 1938-1939 годах командующий ТОФ, затем нарком ВМФ СССР.

– Нужно хорошо подумать. Нужно, чтобы деятель, чьим именем назовут аэропорт, внес вклад в развитие региона и оставался в памяти людей на века, – отметил Ступницкий.

Автор: Анна МИРОНОВА