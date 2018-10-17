Мажешь утром бутерброд. Сразу мысль: в икре микроб? Во Владивостоке в одном из павильонов продуктового рынка на Спортивной сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области во время проверки обнаружили и пресекли реализацию опасных для здоровья морских деликатесов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты проверяли торговую точку, предлагающую покупателям крабы, икру лососевых пород рыб, филе морского гребешка, трепанг на меду. Оказалось, что индивидуальный предприниматель реализует продукцию с нарушениями ветеринарно-санитарных правил: на деликатесы не было никаких документов, на товаре отсутствовала маркировка с информацией о наименовании продукта, сроках годности и условиях хранения.

Лабораторные анализы, проведенные Россельхознадзором, выявили в партии икры бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующие о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта, его хранении и транспортировке. Употребление такой продукции опасно для здоровья. В настоящее время она изъята из оборота. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело.

Автор: Отдел новостей «В»