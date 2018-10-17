Внимательный читатель участвует в культурной жизни города В честь предстоящего 30-летнего юбилея газеты «Владивосток» редакция продолжает конкурс «Внимательный читатель».

В прошлом номере мы разыгрывали два билета на спектакль в театр молодежи. Тогда наши читатели должны были найти на страницах газеты словосочетание «театр молодежи». Заветные слова, которые и привели к победе, расположились на 17-й полосе в тексте про жизнь на ледоколе.

Самым внимательным и быстрым оказался Василий Лукьянчук – наш читатель с почти 30-летним стажем. Василий Васильевич, как он сам рассказал в редакции, про конкурс в прошлом номере узнал слишком поздно. Зато к этому подготовился заранее: прочитал всю газету и выписал на листочек не только номер полосы, но и порядковый номер колонки, абзаца и строки.

Как мы и обещали, конкурс продолжается. Отметим, что его с удовольствием поддержали приморские театры и творческие коллективы. На этот раз оркестр МГУ им. Невельского дарит нашему внимательному читателю два билета на свой юбилейный концерт. Артисты отпразднуют 10-летие со дня основания оркестра 27 октября в концертном зале «Феско-холл».

Чтобы получить пригласительные билеты, вам надо, как и всегда, внимательно прочитать этот выпуск газеты и найти на одной из страниц словосочетание «оркестр МГУ».

Редакция будет принимать звонки завтра, 18 октября, с 11.00 до 11.15 по номеру телефона 2415-625. Напоминаем, что в редакции многоканальный телефон, поэтому одновременно мы принимаем ответы сразу от нескольких человек. Победу одержит тот, кто даст самый полный ответ.

Дорогие внимательные читатели, мы хотели бы еще раз попросить вас: сообщив ответ, не занимайте линию – другие люди тоже хотят принять участие в конкурсе.

Мы также предлагаем вам присылать в редакцию ваши фотографии с посещения концертов, спектаклей и выставок, билеты на которые вы выиграли в нашем конкурсе, – нам будет приятно узнать, что вам понравился наш подарок.

Автор: Анна МИРОНОВА