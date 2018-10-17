Хамелеона кормят в полдень Каждый день в полдень в Приморском океанариуме – перерыв на обед. Точнее, на обед у хамелеона…

В это время по будням здесь проходит кормление рептилий и амфибий, и посетители могут наблюдать, как лакомятся сверчками йеменский хамелеон и австралийские квакши – их кормят насекомыми с пинцета.

– Корм для животных мы выращиваем сами. Основной рацион рептилий и амфибий составляют сверчки, – рассказал главный специалист отдела «Тропический дождевой лес» Приморского океанариума Артем Герасименко. – Чтобы животные получали достаточное количество витаминов, насекомых витаминизируют – мы их посыпаем специальным порошком, который содержит все необходимые элементы. Рептилий и амфибий кормим раз в сутки, часть корма они съедают сразу, на другую охотятся в течение дня. Чтобы у ящериц не было ожирения, по выходным устраиваем им разгрузочные дни.

В полдень живую еду запускают во все террариумы экспозиции, что дает возможность последить за тем, как охотятся полосатые и лопастехвостые гекконы, пантеровый хамелеон, жемчужная ящерица, квакши и другие обитатели тропического леса.

Автор: Отдел новостей «В»