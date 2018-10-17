Заходите на улицы Приморского края В субботу, 20 октября, на центральной площади Владивостока жители Приморского края отметят 80-летие региона. В этот день гостей праздника ждут насыщенная концертная программа и выставка «Улицы Приморского края», сообщает пресс-служба мэрии.

Выставка будет работать с 11.00 до 20.00. Здесь представят достижения всех муниципалитетов края, пройдут различные мастер-классы от представителей районов. Концепция экспозиции повторит прошедшую в Приморье в дни четвертого Восточного экономического форума выставку «Улица Дальнего Востока».

В 15.00 на центральной площади Владивостока начнется тематическая концертная программа «Приморский край – край, создающий будущее». Свои творческие номера представят народы, живущие на территории Приморья, ведущие творческие коллективы муниципалитетов, гости из регионов Дальнего Востока и стран АТР.

Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, в концертной программе примут участие такие творческие коллективы краевой столицы, как арт-студия «Аван-Сцена», которая в составе 26 человек под руководством Виктории Грибановой исполнит гимн Владивостока, а танцевальный коллектив «Стрекоза» из муниципальной детской школы искусств № 5 под руководством Олеси Мельниковой исполнит номер «Балалайка».

Завершится праздник салютом. В остальных муниципалитетах Приморья празднование юбилея состоится 21 октября.

Автор: Отдел новостей «В»