Гонка была сумасшедшей Почему современная техника у соперников, а побеждает «Восток»

Что помогает спидвеистам «Востока» побеждать более упакованных соперников

Приморский спидвей-клуб «Восток» отметил в прошлом году свое 55-летие, спортсмены неоднократно выигрывали золотые медали чемпионата России, в 2011 году завоевали Кубок европейских чемпионов. И уже более 10 лет командой руководит Игорь Столяров, всю жизнь посвятивший спидвею.

В этом году «Восток» снова стал чемпионом России, обойдя гонщиков «Турбины» в тяжелом и непредсказуемом состязании за первое место сезона 2018 года. Тренер «золотой» команды в прямом эфире радио «Лемма» рассказал, как удалось вырваться вперед буквально в последние минуты, почему владивостокские гонщики на старых мотоциклах побеждают соперников, у которых самая современная техника, и зачем нужны легионеры.

– Игорь, как складывалась история команды «Востока» в этом сезоне?

– Так получилось, что в этом году наша команда, наверное, самая молодая команда не только в Европе, но и в мире. Скажу честно: изначально расчет был на бронзовые медали, у некоторых ребят опыт всего 2-3 года, хотя, конечно, все они перед этим занимались мотокроссом. Но, несмотря на возраст, ребята показали себя просто великолепно в этом сезоне, выиграли все домашние гонки, в том числе и у чемпионов – «Мега-Лады» и «Турбины». Разница в счете была небольшой, но спортсмены из нашей команды боролись с такими звездами российского спидвея, как Эмиль Сайфутдинов, завоевавший титул чемпиона мира, а также участниками чемпионата Европы мировой серии – Андреем Кудряшовым и Ренатом Гафуровым. Наши ребята не спасовали и достойно выступили на всех соревнованиях.

– 3 октября на стадионе «Авангард» состоялась напряженная гонка за звание чемпиона России 2018 года между нашей командой «Восток» и спидвейным клубом «Турбина» (Балаково). Как удалось завоевать золото и почему наша команда изначально сильно отставала?

– По накалу гонка была сумасшедшей. В первых заездах лидировала команда гостей, сразу сняли нашего спортсмена Виталия Котляра по причине фальстарта. Ничего не поделаешь – волнение. Второй заезд – опять фальстарт, но снимают уже Илью Чалова из «Турбины». Вроде как по нарушениям 1:1. Я предупреждал ребят, что гонка будет трудной, но, что настолько, я и сам не ожидал. К середине гонки гости вырвались вперед, разница в счете была очень большой. Никто не верил, что можно успеть отбить очки к концу соревнований. Но потом произошло невероятное. По правилам при разнице в счете в конкретной гонке в восемь и более очков разрешено однократное использование джокера – гонщика, чьи очки в заезде удваиваются. Я выбрал в качестве джокера Виталия Котляра и не ошибся. В восьмом заезде он приехал первым, и мы смогли сократить разрыв в счете. Ребята собрались, и следующий заезд свели вничью, но по-прежнему проигрывали одно очко. И тут у гостей началась паника: некоторые спортсмены стали грубить на дорожке, были падения… Судья останавливал гонку, снимал виноватых, все это длилось очень долго. В итоге нашему «Востоку» удалось сравнять счет, а затем опередить соперников на 11 очков и победить со счетом 52:41. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, но это случилось – впервые за 40 лет моей практики. Кто был на стадионе, не забудет эту гонку никогда. Болельщики нас очень поддерживали.

– Как вы оцениваете общий состав юниорской команды?

– Если посмотреть со стороны, наши юниоры произвели своего рода фурор в России в этом году. Многих удивляет, как можно в столь юном возрасте достигать таких серьезных успехов в спидвее. Почти всем ребятам по 17-18 лет, самым «возрастным» спортсменам – 23-24 года. Я считаю, что это заслуга всего коллектива, для достижения победы важны многие факторы – подготовка дорожек, финансирование команды, работа администрации команды и механиков, благоприятные условия для регулярных тренировок.

– В последней гонке оперативность судейства страдала из-за проблем, связанных с техническим оснащением стадиона «Авангард» во Владивостоке.

– Стадион давно требует ремонта как в освещении, так и в восстановлении трибун. В этот раз судья долго принимал решения во время гонки по причине плохого качества видеовоспроизведения и недостаточной освещенности. Мы своими силами что-то восстанавливаем по мере возможности. Естественно, что этого недостаточно и такие вопросы решаются на краевом уровне. В планах нашего клуба – провести международные соревнования. А значит, спортсменов необходимо встретить на достойном стадионе, который будет соответствовать мировым стандартам. Без поддержки администрации города и края здесь не обойтись.

– В каком состоянии пребывает техническая база клуба «Восток»?

– В техническом плане мы отстаем от всех наших соперников, но в плане борьбы мы их опережаем. У «Турбины», например, большинство двигателей совершенно нового образца. Мы, к сожалению, до такого пока не дошли. В первую очередь, конечно, из-за недостатка финансовых средств. У команд, расположенных ближе к Европе, все вообще решается проще, даже транспортные расходы гораздо меньше. Но надо отдать должное техникам и мастерам, обслуживающим мотоциклы. Благодаря им соревнования проходят на высоком уровне, у нас получился всего один сход в прошлой гонке. Перед соревнованиями они часто практически ночуют на стадионе, реставрируя нашу отсталую технику. Модели мотоциклов, на которых мы ездим, довольно устаревшие в отличие от техники «Турбины» и «Мега-Лады», но будем догонять (улыбается).

– Получили ли вы поздравления с победой в этом сезоне из других стран?

– Команду сразу же поздравили наши бывшие гонщики из Польши, Латвии. Жаль, что регламентом запрещено участие легионеров в команде. Но, думаю, этот вопрос скоро разрешится, потому что их стоит привлекать. У спортсменов более высокого уровня всегда есть чему поучиться, ребята видят, что им есть куда дальше расти. Все это благотворно влияет на дух команды. И пусть это будет не элита, выступающая в серии Гран-при и требующая больших гонораров за участие, а, например, спортсмены из первой польской лиги, у них тоже отличная подготовка. Я бы назвал их элитой нашего российского чемпионата. После окончания взрослого сезона практически все наши ребята приглашены в польские лиги.

– На гонке 3 октября среди болельщиков присутствовал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Удалось ли вам побеседовать с ним о спидвее?

– К сожалению, личная встреча у нас в тот день не состоялась, но было очень приятно, что он присутствовал на гонке. Еще в то время, когда я сам выступал как гонщик, Олег Кожемяко помогал команде в финансовом плане. Я знаю, что он также провел в Благовещенске чемпионат мира по ледовому спидвею и гонку звезд на Сахалине зимой.

– Что в планах у команды после закрытия сезона?

– Тренировки. У нас есть школа, ребята тренируются на мотокроссе. Как только заканчивается летний сезон, сразу начинается подготовка к следующему. Перерывов практически не бывает. Спортзалы, бассейны, ледовые тренировки, гонки на ледогаре. Спидвей такой вид спорта, что, если ты долго не сидишь на мотоцикле, потом нужно начинать все с нуля.

– Что бы вы пожелали гонщикам «Востока»?

– Чтобы техника не подводила, была сила в руках и трезвая голова на плечах, только при таком раскладе можно добиться победы.

Автор: Дарья ХАРИНА