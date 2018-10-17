Губернатора выберет народ. Кто выберет мэра Владивостока? Дату новых выборов губернатора Приморского края утвердили депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании, состоявшемся 16 октября. Голосование назначено на 16 декабря 2018 года.

Как напомнил коллегам председатель комитета по региональной политике и защите прав граждан Джамбулат Текиев, краевая Избирательная комиссия отменила результаты досрочных выборов главы края, прошедших в сентябре, признав их недействительными. Согласно правилам, если выборы признаны недействительными, региональный парламент назначает повторные выборы, которые проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.

В соответствии с принятым депутатами постановлением, повторные выборы назначены на 16 декабря текущего года (за это решение проголосовали 30 из 33 присутствовавших на заседании парламентариев, трое воздержались). При этом сроки избирательных действий будут сокращены на одну треть.

Кроме того, краевые законодатели утвердили количество подписей, которое в соответствии с Избирательным кодексом Приморского края кандидату необходимо собрать в свою поддержку для выдвижения на должность губернатора. Претендент на пост главы региона должен быть поддержан 140 депутатами представительных органов и главами муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 голоса в поддержку кандидата должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

Автор: Евгений СИДОРОВ