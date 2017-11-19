Несовершеннолетняя пропала в Приморье Полиция и волонтеры просят помощи

В Приморье разыскивают Вербову Анастасию, 2003 г.р., проживающую в селе Владимиро-Александровское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus

Сообщается, что девочка 15.11.2017 г. в период с 19:30ч. до 23:00ч. ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см., волосы крашенные черного цвета до плеч.

Была одета: пуховик темно-зеленого цвета до колен (хаки), шарф черно-коричневого цвета, лосины черного цвета, кроссовки черного цвета, вставки светло-зеленого и розовые по бокам.

Особые приметы: в носу пирсинг, на левом запястье шрам от 2 до 3 см.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анастасии,

просим позвонить по телефонам:

8 (42365) 2-12-02 – МОМВД России «Партизанский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com