Во Владивостоке пропала девушка Полиция и волонтеры просят помощи

Во Владивостоке пропала Ткач Валерия, 1989 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Сообщается, что 16.11.2017 г. в 09:30ч. Девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 29-30 лет, рост 174 см., худощавого телосложения, блондинка с короткой ассиметричной стрижкой, выбрит левый висок, челка длинная на правую сторону.

Была одета: зеленоватый сноубордический костюм, зеленая шапка с бумбоном.

При себе имела: черный спортивный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Валерии,

просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 32-05-34 – ОП №5 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com